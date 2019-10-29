明年台股日均量看減 證交所估1,200億元

2019-10-29 18:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



台股2019年倒數，證交所副總經理陳麗卿今（29）日表示，證交所依據2020年國內外政經局勢、潛在IPO狀況等綜合評估，對台股日均量預測為1,200億元，略低於今年的1,250億元；對此是否代表台股前景保守？陳麗卿強調，大環境雖然嚴峻，但證交所會積極拓市。

證交所召開例行董事會，陳麗卿於會後記者會指出，證交所明年預算已經定案，對日均量預估低於今年、約在1,200億元。

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陳麗卿表示，日均量的評估主要參考賦稅署、各機構對明年國內外政經局勢以及經濟發展預測，同時也衡量台股IPO狀況將較今年持平，而概算出1,200億元。

值得注意是，今年證交所估日均量為1,250億元，迄今日均量僅1,178億元，明年預測又低於今年，令市場擔憂表現更差。對此陳麗卿強調，受到貿易戰影響，多數機構預期明年經濟成長放緩，加上不少公司因貿易戰暫緩IPO，使得變數增加，但證交所審慎樂觀，仍會戮力活絡市場。

以IPO動能看，證交所今年內部目標是28家公司上市，今日董事會新通過適用多元上市計畫的美時、和泰車旗下和潤企業及惠特科技上市案，預計全年IPO家數約19家，也低於預期，並創下近13年新低，貿易戰影響已經顯現。

至於明年潛在上市家數，證交所已掌握九家，包括旭暉、嘉基、冠星-KY審議完成但尚未掛牌，另外有三家國內上市公司及三家海外公司有望申請IPO。

不過在金管會訂定集中和櫃買市場三年內IPO 100家公司的目標於今年屆滿後，證交所對明年無明確IPO目標，僅強調會努力招商以期超越今年。