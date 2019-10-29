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證交所：開放券商申請逐筆交易壓力測試

2019-10-29 17:59經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股逐筆交易預定2020年3月上路，為讓各券商順利接軌，證交所公告即日起，證券商可申請逐筆交易壓力測試，於每天逐筆交易擬真平台測試後的下午17時20分到17時30分，進行資訊流量等傳輸測試；另規畫明年1至3月逐月舉辦大型會測，務求各券商全面參與。

證交所今年3月起推出逐筆交易擬真平台，除鼓勵投資大眾積極測試以及早適應，也推動證券商資訊平台建置及從業人員接受訓練。其中，第一階段率先準備好而推出獨立擬真平台服務的券商有元大證券等16家，其餘券商皆採用證交所的測試公版。

擬真平台主要便利投資人熟悉交易新制，未來逐筆交易上線後，證券商最大考驗在於資訊傳輸量擴大，因此證交所最新開放證券商申請壓力測試，包括資訊量傳輸狀況及價格穩定措施啟動等，均可於模擬測試進一步掌握。

相關人士表示，壓力測試時間為每日下午17時20分至30分，若需加強測試可再提出申請，測試日期至2020年3月23日逐筆交易制度上線前止。

此外，證交所也規畫明年1、2、3月逐月選定周末舉辦三場大型逐筆交易會測，務求國內70多家券商全面參與，藉此推動尚未準備好的券商盡速接軌。

證交所證券商
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