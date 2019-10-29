法說大戲牽動台股多空 聚焦這四大產業

2019-10-29 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ／即時報導



台股29日高檔震盪，指數尾盤由黑翻紅，由於聯發科（2454）、台灣大、亞德客-KY、台新金等，近日將接續舉行法說，市場將聚焦IC設計、電信、工具機、金融等四大產業，寄望各家公司能在法說會中捎來佳音，為多頭盤勢增添助力。

美中貿易談判有進展，美國聯準會（Fed）今年內可望再降息，帶旺這波資金行情，美股周一大漲，台股29日開盤續創29年半新高，但中場過後一度翻黑，終場收小紅，指數收在11,333點，小漲18點，成交值1,453億元。

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台新投顧副總黃文清表示，台股指數近日創高後，如壓回則量縮，代表行情並未結束，除觀察外資法人的操作動態、30日摩台指結算之外，接下來聯發科、亞德客-KY、台新金等法說會的內容，也將牽動盤勢發展。

現階段時序進入年底法說會密集期，多家重量級公司在法說會上所公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。」

根據統計，未來兩周計有二、三十家上市櫃公司，將陸續舉行法說會，市場焦點將放在IC設計、電信、工具機、金融等四大產業，其他包括面板相關、電子零組件、封測、生技、營建、塑膠等族群，也將受到關注。

各別公司方面，目前市值超過1,000億元的大型企業，包括中華電、聯發科、台灣大、台達電、聯電、台新金、瑞昱、世界等，未來兩周均將接續舉行法說會。

而這些上市櫃公司在法說會中，對於未來的營運展望內容，也將牽動個股乃至族群的走勢。

至於法說會召開時程上，30日將由中華電、聯發科、聯電、友達、大聯大等打頭陣；31日有台灣大、台達電、世界、亞德客-KY；1日有瑞昱；6日有台新金、南茂、永裕等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，法說會中公布的財報、及針對第4季發表的展望，將對股價有連動影響；另外，電子業第4季屬傳統旺季，邁入年底後，旺季消費需求能否啟動，有待廠商說明。

根據法人觀察，第4季營運展望佳的族群，包括蘋概、IC設計等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也會牽動族群的股價表態。