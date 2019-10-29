親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

法說大戲牽動台股多空 聚焦這四大產業

2019-10-29 17:42經濟日報 記者王皓正／即時報導

台股29日高檔震盪，指數尾盤由黑翻紅，由於聯發科（2454）、台灣大、亞德客-KY、台新金等，近日將接續舉行法說，市場將聚焦IC設計、電信、工具機、金融等四大產業，寄望各家公司能在法說會中捎來佳音，為多頭盤勢增添助力。

美中貿易談判有進展，美國聯準會（Fed）今年內可望再降息，帶旺這波資金行情，美股周一大漲，台股29日開盤續創29年半新高，但中場過後一度翻黑，終場收小紅，指數收在11,333點，小漲18點，成交值1,453億元。

台新投顧副總黃文清表示，台股指數近日創高後，如壓回則量縮，代表行情並未結束，除觀察外資法人的操作動態、30日摩台指結算之外，接下來聯發科、亞德客-KY、台新金等法說會的內容，也將牽動盤勢發展。

現階段時序進入年底法說會密集期，多家重量級公司在法說會上所公布的營運展望，都將受到法人密切關注，「預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。」

根據統計，未來兩周計有二、三十家上市櫃公司，將陸續舉行法說會，市場焦點將放在IC設計、電信、工具機、金融等四大產業，其他包括面板相關、電子零組件、封測、生技、營建、塑膠等族群，也將受到關注。

各別公司方面，目前市值超過1,000億元的大型企業，包括中華電、聯發科、台灣大、台達電、聯電、台新金、瑞昱、世界等，未來兩周均將接續舉行法說會。

而這些上市櫃公司在法說會中，對於未來的營運展望內容，也將牽動個股乃至族群的走勢。

至於法說會召開時程上，30日將由中華電、聯發科、聯電、友達、大聯大等打頭陣；31日有台灣大、台達電、世界、亞德客-KY；1日有瑞昱；6日有台新金、南茂、永裕等。

日盛投顧總經理鍾國忠指出，法說會中公布的財報、及針對第4季發表的展望，將對股價有連動影響；另外，電子業第4季屬傳統旺季，邁入年底後，旺季消費需求能否啟動，有待廠商說明。

根據法人觀察，第4季營運展望佳的族群，包括蘋概、IC設計等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也會牽動族群的股價表態。

法說會台新金
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43

漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333

2019-10-29 13:41

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

雙11 中概百貨貿易股Q4看旺

2019-10-29 14:41

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

特斯拉財報靚 和大漲逾3%

2019-10-29 14:41

開高震盪 台股再創29年新高

2019-10-29 14:41

晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃

2019-10-29 13:24

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

雙11將至 百貨貿易股盼買氣

2019-10-29 12:18

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

看好商機 陽明強化東協市場航線

2019-10-29 11:45

專利訴訟和解 台積電股價跳空開高慶賀

2019-10-29 11:44

京元電第4季業績創高可期 股價衝15年新高

2019-10-29 11:14

前三季賺逾半個股本 上市櫃17強出列！

2019-10-29 10:50

15檔投信鎖碼股 衝上最高點跟不跟

2019-10-29 10:41

業績題材撐腰 世芯-KY股價挑戰200元關卡

2019-10-29 10:39

國巨領頭股價表現亮眼 被動元件不看淡

2019-10-29 09:54

印尼鎳出口禁令提前生效 不鏽鋼股開盤齊漲

2019-10-29 09:47

美中協議進度超前 多頭續挺台股早盤再創高

2019-10-29 09:18

高價股狂飆 台股迎接「新千金」接近千元大關…

2019-10-28 23:37

外資挺台股 本月來買超千億

2019-10-28 23:35

外資重押十大權值股 最愛鴻海

2019-10-28 23:35

子公司損益認列 有眉角

2019-10-28 23:22

27家下月法說 立積打頭陣

2019-10-28 23:22

就市論勢／網通伺服器、PCB 吸睛

2019-10-28 22:45

永豐台灣加權ETF 除息行情受矚目

2019-10-28 22:45

八大爆量股 盤面指標

2019-10-28 22:45

比特幣飆漲 帶旺台系鏈

2019-10-28 22:45

昇陽半導體 將發可轉債

2019-10-28 22:45

UWB概念股 重返榮耀

2019-10-28 22:45

台股高檔狹幅整理收漲18.9點 三大法人買超80.64億

2019-10-28 14:58

平均每位股民大賺47.4萬！台股現在還能搶進嗎？

2019-10-28 14:43

台股量縮整理 小漲18點收11,315

2019-10-28 13:55

就市論勢／蘋概、傳產 前景亮眼

2019-10-25 23:36

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

前三季賺逾半個股本 上市櫃17強出列！

2019-10-29 10:50

高價股狂飆 台股迎接「新千金」接近千元大關…

2019-10-28 23:37

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

2019-10-29 14:19

中鋼突圍 雙管齊下

2019-10-28 23:26

外資重押十大權值股 最愛鴻海

2019-10-28 23:35

UWB概念股 重返榮耀

2019-10-28 22:45

八大爆量股 盤面指標

2019-10-28 22:45

晶碩報喜 Q3毛利率飆到44%

2019-10-29 00:26

15檔投信鎖碼股 衝上最高點跟不跟

2019-10-29 10:41

東貝奪北美大單 下月出貨

2019-10-28 23:24

喬山擬以18.82億元 收購日本最大按摩椅製造商60%股權

2019-10-29 16:44

iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43

法人看緯穎 目標價喊上648元

2019-10-28 23:32

國巨領頭股價表現亮眼 被動元件不看淡

2019-10-29 09:54

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

昇陽半導體 將發可轉債

2019-10-28 22:45

寶雅財報 寫兩個新高

2019-10-28 23:23

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

小米將推新機 供應鏈受惠

2019-10-28 23:24

外資挺台股 本月來買超千億

2019-10-28 23:35

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42

比特幣飆漲 帶旺台系鏈

2019-10-28 22:45

蘋果AirPods Pro來了 供應鏈振奮

2019-10-29 12:47

27家下月法說 立積打頭陣

2019-10-28 23:22

精誠便當機 獲全家採用

2019-10-28 23:24

AirPods Pro來了 供應鏈進補

2019-10-29 14:41

尚志資產Q3發每股590元股利 助大同縮小虧損

2019-10-28 21:23

新iPhone熱銷 中華電沾光

2019-10-28 23:25

玉晶光辦現增 每股355元

2019-10-28 23:23

太心動！首檔5G ETF募集 電話被打爆

2019-10-29 14:54

訊連Q3獲利增63% 攀三年高峰

2019-10-28 23:24

義隆前三季 賺進超過半個股本

2019-10-29 14:38

漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333

2019-10-29 13:41

真無線藍牙耳機概念股沾光 興能高漲停

2019-10-29 12:51

花了64天 鴻海連4年填息

2019-10-29 14:41

盛群 今年EPS逾4元

2019-10-28 23:25

美律第4季展望不佳 2外資下修目標價

2019-10-28 20:28

宏碁旗下小金雞30日上櫃 安碁9月獲利創新高

2019-10-28 23:25

東貝傳拿下北美大單 股價強鎖漲停

2019-10-29 11:46

穩懋、聯亞利多 四檔夯

2019-10-28 23:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top