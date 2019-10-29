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改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

台積電飆新天價台股收漲18.85點 三大法人買超42.33億

2019-10-29 15:04經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（29）日開高震盪，權王台積電(2330)領軍權值股上衝，早盤指數一度拉升至11,373.95點，續創29年新高，但因漲多股壓回，拖累大盤表現，終場以11,333.87點作收，上漲18.85點，成交量1,453.38億元；三大法人買超42.33億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超64.11億元，投信賣超4.61億元，自營商賣超（合計）17.15億元，其中自營商（自行買賣）賣超7.82億元，自營商（避險）賣超9.33億元。

美股周一收高，台股今日以11,347.39點開高，台積電飆上歷史天價，帶領權值股衝高，可惜漲多股壓回，在獲利了結賣壓出籠下，指數一度翻黑下滑至11,292.83點，終場則是收在11,333.87點，漲幅0.17%。

自營商台積電
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