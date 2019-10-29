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改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

太心動！首檔5G ETF募集 電話被打爆

2019-10-29 14:54經濟日報 記者趙于萱／即時報導

台股今（29）日小漲，中小型電子股拉回，但無礙市場對5G看好態度，目前正熱烈募集、台灣首檔5G ETF「元大全球未來通訊」ETF，因投資人詢問踴躍，據了解，元大投信電話從昨天「被打爆」到今天，首日申購成績也很不錯，值得期待成立規模。

元大全球未來通訊ETF從28日起募集，由於今年台股5G概念股神勇，多檔個股翻漲數倍，明年起，5G iPhone拉動全球5G大爆發，更被視為概念股進一步噴出的關鍵，據傳元大投信從昨天上班起，接獲多通詢問電話，客服專線全被占滿。

投資人對該ETF最有興趣的問題，包括ETF怎麼買？哪些機構可以買？配不配息？何時掛牌？ETF申購金額和費用如何？成分股有什麼？甚至有投資人細問：和元大先前募集的「全球人工智慧（AI）」ETF有何差異？會不會重複配置？

另有投資人先前已申購同為全球趨勢的「元大台灣ESG永續」ETF，還想加買5G ETF，向客服詢問能不能一起買？各種問題讓客服接到手軟。

由於元大全球未來通訊ETF詢問熱度爆表，據悉首日受理的申購成績不俗，接下來該ETF還會募集到月底，想參與的投資人可抓緊時機。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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ETF元大投信5G
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