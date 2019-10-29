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K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

改寫歷史新高！台積電股價衝298.5元新高 市值7.74兆元

台股高點不設限 陳奕光：關注停利五訊號

2019-10-29 14:42經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股持續盤堅，第一金投顧董事長陳奕光認為，指數高點不設限，建議投資人可沿10日均線進行操作。

鴻海（2317）為今日指標，由於具有雙低（低本益比、低基期）優勢，業績有機會挑戰三率三升（毛利率、營益率、淨利率），鴻海自結9月和第3季營收創同期新高，且配息有機會上看5元。

在台股的關鍵數據上，有兩項重要指標，新台幣走勢以及10年期公債，新台幣若升破30.9關卡，將使外資暫時撤出，若10年期公債達1.9，也將使資金由股轉債。

後續觀盤重點，陳奕光指出可以看五項停利訊號：第一，匯率止貶回升、第二，空單大增、第三，外資連3日賣超、第四，本周Fed不降息，資金暫離、第五，爆2,000億巨量拉長黑。

新台幣台股陳奕
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