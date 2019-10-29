漲多電子股拉回 台股漲18.85點收11,333
2019-10-29 13:41
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
美中協議進度超前，並可望提前簽署，加上企業財報表現不俗，美股昨夜全數收漲，在市場樂觀氛圍延續下，激勵台股今日以高點開出後，在權值股的領軍下，指數持續向上挺進，盤中以11373.95點再創高，惟盤中仍受到獲利了結賣壓影響，漲多電子股出現拉回，使得指數收斂漲勢並一度翻黑，終場以11,333.87點作收，小漲18.85點，成交量1453.4億元。
由於美國總統川普表示，美中協議進度超前並可望提前簽屬，而且美國貿易代表署公告將延長豁免340億美元關稅品項，激勵股市全面走揚；加上企業財報表現良好，科技股表現強勢，帶動標普500、費半指數均創歷史新高。而今早亞洲主要股市表現則漲跌互見，日股開高持穩，盤中走揚近0.5%表現最為強勢，台、韓股則開高收斂漲幅，港股開低翻黑小跌，陸股則開低走低近0.4%。
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觀察台股盤中台灣50成分股表現，電子股部分，台股三王台積電、鴻海持續引領多頭，股價開高持穩盤中分別走揚0.85%及0.75%，大立光則開高翻黑小跌0.35%，其餘如聯發科、聯電、和碩皆有逾1%的漲勢，南亞科、研華、光寶科、國巨等也呈現小漲;金融族群方面則以彰銀走揚逾1%表現最為強勁，玉山金、國泰金、上海商銀等呈現小漲格局;傳產族群部分的正新、統一、台塑、和泰車等也呈現紅盤格局。
國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股指數今日開高創新高後出現拉回，拉回過程中量能有放大的狀況，若整體量能高於1300億以上，顯示高檔調節賣壓大，不利於指數後續上漲。今日盤中主要是漲多電子股走跌，後續觀察漲多股票能否止穩，投資人高檔需要有戒心，加上K線連三天收黑，KD開口擴大跡象，建議短線上進行減碼動作。
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