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晟德轉投資 東曜啟動香港上市計劃

2019-10-29 13:24經濟日報 記者陳書璿／即時報導

晟德(4123)轉投資公司-東曜將啟動香港聯交所上市計劃，為台灣轉投資生物製藥公司赴港上市首例。東曜藥業股份有限公司（港股代號：1875）宣佈於聯交所主板上市計劃發售價不高於每股發售股份7.55港元，最高集資總額約6.795億港元。

東曜預期，將於2019年10月29日開始於香港公開招股，並於2019年11月1日截止。公司股份將於2019年11月8日開始進行買賣。股份將以每手400股進行買賣。超額配股權為最多13,500,000股額外股份，相當於根據全球發售初步提呈發售股份的15%。

即將在香港上市的東曜，由工銀國際融資有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人，而工銀國際融資有限公司及元大證券（香港）有限公司為聯席全球協調人；工銀國際融資有限公司、元大證券（香港）有限公司、華興證券（香港）有限公司及中國光大證券（香港）有限公司為聯席賬簿管理人；工銀國際證券有限公司、元大證券（香港）有限公司、華興證券（香港）有限公司、中國光大證券（香港）有限公司及六福證券（香港）有限公司為聯席牽頭經辦人。

東曜藥業股份有限公司於2009年成立，是一間臨床階段生物製藥公司，致力於開發及商 業化創新型腫瘤藥物及療法。東曜藥業擁有針對各類癌症的綜合性在研腫瘤藥物組合， 全面產品系列包括七種在研生物藥及五種在研化學藥物，當中包括多種單克隆抗體(mAb) 、抗體偶聯藥物(ADC)、溶瘤病毒藥物及特種腫瘤藥物（如脂質體藥物），並於三大綜合技術平台開發系列產品。

香港腫瘤元大
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