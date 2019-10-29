外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



鴻海(2317)近期在外資買盤推升下股價站上各均線之上，統計外資已連續買超11個交易日，合計買超21萬7,486張，今(29)日更有亞系外資點名買進，早盤以80.1元平盤開出，在買盤進場拉抬下一度衝達81.4元，順利完成填息，盤中維持上漲，漲幅0.49%。

亞系外資最新台股策略報告表示，台股具高殖利率題材，且資金關注5G相關趨勢將持續到2020年初，認為科技股的表現將比非科技股優，點名買進台積電、鴻海、聯發科、聯詠、台達電等5檔電子股；3檔傳產股則是統一、巨大及儒鴻。

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鴻海上半年每股純益2.66元，法人推估第3季每股純益有機會超過2元，可望超越上半年總和，看好第4季每股純益將可進一步成長，全年每股純益有望站穩8元，連續七年達8元以上。鴻海向來不評論法人的財務預估數字，據了解，預計在11月中將舉辦法說會，董事長劉揚偉主持，將公布第3季財報及第4季的展望。

美系外資看好鴻海明後年iPhone組裝事業、網通、雲端事業復甦，帶動公司整體利潤回升，將評等自「落後大盤」上調為 「買進」，目標價從70元大幅調升至94元；統計外資近期持續買超鴻海，自10月14日以來連續買超11個交易日，股價也逐步走高，不僅再站上80元關卡價，且在今日盤中完成填息。