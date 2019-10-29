「最強飆股」立積重挫 傳是這原因
2019-10-29 12:21
經濟日報 記者趙于萱
／即時報導
台股第一飆股「立積」（4968），今年翻漲四倍，表現受到矚目，不過今（29）日空方警鈴大響，多檔急漲股遭摜壓，包括立積早盤也急挫8%，幾乎被打到快跌停。市場消息傳出，該賣壓可能來自今年績效最好的安聯投信，旗下台股基金做調節，預期影響以短期為主。
安聯投信目前尚未提出回應；該投信旗下有多檔台股基金，都是今年表現的前段班，如日前安聯台灣智慧基金累積績效已達55%，安聯台灣科技也有40%以上漲幅，而到9月底，安聯整體在台股投資的持股排行中，立積是第二大持股、共持有5,607張。
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由於立積先前大漲卻在今日大幅下挫，市場討論熱度衝高，其中有投資群組發布消息指出，安聯投信持有立積比重已達12%，超過投信基金10%上限，經要求調節部位，使立積湧現賣壓。
不過，該訊息也引用法人觀點，表示立積雖然重挫，但只是單一投信影響，其次投信願意高持股，代表前景相當看好，目前立積5G、Wifi 6訂單也維持穩定，中長線趨勢不變，逢低可找買點。
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