雙11將至 百貨貿易股盼買氣
2019-10-29 12:18
經濟日報 記者嚴雅芳
／即時報導
一年一度的「雙11」購物節即將到來，包括阿里巴巴集團旗下的購物網站「天貓網」與京東是否將刷新往年的銷售紀錄，備受關注。百貨貿易股包括淘帝-KY（2929）、大洋-KY（5907）、金麗-KY（8429）鎖定中國零售市場，第四季業績也可望有旺季效應。
大洋-KY表示，由「雙11」購物節引爆的第四季零售業買氣向來可望推升營收來到全年高點，今年受中美貿易戰影響，對景氣看法較為保守，但仍會通過線上、線下的導流，全力衝刺全年最大檔期。目前看來胡北區的武漢光谷、宜昌、中山等店今年仍會有不錯的表現，而龍陽店地鐵建設去年底已完工，今年正常營運，也較去年同期可望有比較大的成長。
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淘帝-KY近兩年攜手線上代理商共同強化第三方電商平台銷售業務，已可看見線上童裝銷售占整體營收比重從2018年的3.8％迅速攀升至今年前三季的7.44％，進一步推動集團於中國童裝市場營運規模。淘帝-KY表示，旗下品牌以簡約輕時尚風格童裝切中九零後年輕家長敏銳的潮流品味，並透過柔性化供應鏈，提升由研發設計至門市銷售的過程最快可在四周內完成，帶動輕時尚風格產品比重放大至40％，隨著限定電商銷售的第二品牌Mini Topbi面市，看好透過雙品牌以達到產品、客群、品牌形象定位等差異化，增添集團整體營運新動能並穩健持續朝三年內電商營收比重達20％目標邁進。
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