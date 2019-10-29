亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列
2019-10-29 11:58
經濟日報 記者楊伶雯
／台北即時報導
亞系外資最新台股策略報告點名看好8檔個股，其中5檔科技股為台積電(2330)、鴻海、聯發科、聯詠、台達電；3檔傳產股則是統一、巨大及儒鴻；亞系外資認為，台股具高殖利率題材，資金關注5G相關趨勢將持續到2020年初。
亞系外資表示，台股獲利預估值雖仍偏低，但市場氣氛已經比6月時明顯改善，除了台灣經濟表現相對較亞洲其他經濟體優之外，台灣還有受惠於美中貿易戰提高關稅的供應鏈替代效應，預估今年上半年對美國出口年增達20%。
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亞系外資認為，在全球低利率環境下，台股具高殖利率題材，直到明年初5G相關題材也將是資金關注焦點，看好科技股的表現將比年科技股好；選股看好上游半導體、內需股及自動化類股、傳產股部分則是有因供應鏈轉移受惠的紡織股、自行車及食品股入列為點名買進個股。
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