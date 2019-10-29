看好商機 陽明強化東協市場航線
2019-10-29 11:45
經濟日報 記者黃淑惠
／台北即時報導
貨櫃輪市況止跌回穩，隨著美中貿易戰影響，東協市場商機浮現，陽明（2609）看好印尼、新加坡、馬來西亞及泰國間經貿的穩定成長，預計自11月12日起新增印尼-星馬-泰國航線(Indonesia - Singapore/Malaysia - Thailand Service, 簡稱ITS)，持續推動東南亞區間航線布建。
陽明表示，ITS航線將配置3艘1180 TEU級貨櫃輪，其中陽明海運投入一艘，彎靠新加坡（Singapore)、巴生港(Port Kelang)、三寶瓏(Semarang)、泗水(Surabaya)、巴生港(Port Kelang)、新加坡(Singapore)、林查班(Laem Chabang)、曼谷(Bangkok)、林查班(Laem Chabang)，最後返回新加坡(Singapore)。
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此航線旨在擴大陽明海運在印尼與泰國市場經營，並可透過新加坡(Singapore)與巴生港(Port Kelang)作為轉運樞紐，串聯陽明全球航運網絡。目前陽明海運已部署9條東南亞支線，其中東南亞五線(SE5)及泰國-印尼快線(TIX)可搭配本次新增的ITS航線，提供泰國與印尼間更多元的運送選擇。
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