親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

消防員拒「跨區送醫」遭調職 我國醫療制度命懸一線？

專利訴訟和解 台積電股價跳空開高慶賀

2019-10-29 11:44經濟日報 記者張家瑋／即時報導

台積電（2330）與格芯專利訴訟達成和解，激勵台積電今日股價跳空開出，盤中一度來到298.5元；由於第四季營運動能強勁並上調資本支出，美國存託憑證（ADR）收盤來到51.31美元，再創歷史新高。

台積電與格芯專利訴訟劃下休止符，對於企業營運有正面加分幫助，台積電將全力衝刺5、3奈米先進製程技術研發，在法說會宣布全年資本支出由110億美元上調為140億至150億美元後，市場傳出目前進入風險試產階段的5奈米製程良率已達50%，月產能上看8萬片規模，且預期2020年蘋果A14處理器將優先採用5奈米製程，昔日7奈米成功商業模式將複製於5奈米，且學習曲線更較7奈米縮短。

台積電預估第四季營收在102億美元至103億美元，再次刷新歷史新高紀錄，毛利率在48%至50%，毛利率重回五成水準，營益率預估在37%至39%，在5G、HPC強勁需求帶動下，法人預期這股強勁營運動能氣勢可望延續至明年第一季。

法人指出，5G需求強勁帶動資本支出上修，主要用於7奈米與5奈米製程，預期7、6、5奈米製程吃緊情形可能延續至2020年，收發器、射頻與電源管理元件等5G相關需求挹注，其16、12奈米及8吋傳統製程的產能利用率也維持高檔，預期2020年台積電毛利率將持續上揚，獲利能力依舊穩健。

台積電奈米毛利率
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43

國巨領頭股價表現亮眼 被動元件不看淡

2019-10-29 09:54

外資點名買進 鴻海盤中完成填息

2019-10-29 12:26

「最強飆股」立積重挫 傳是這原因

2019-10-29 12:21

雙11將至 百貨貿易股盼買氣

2019-10-29 12:18

亞系外資點名買台積電、鴻海等8個股 3傳產股入列

2019-10-29 11:58

看好商機 陽明強化東協市場航線

2019-10-29 11:45

京元電第4季業績創高可期 股價衝15年新高

2019-10-29 11:14

熱門文章

平均每位股民大賺47.4萬！台股現在還能搶進嗎？

2019-10-28 14:43

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top