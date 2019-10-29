專利訴訟和解 台積電股價跳空開高慶賀
2019-10-29 11:44
經濟日報 記者張家瑋
／即時報導
台積電（2330）與格芯專利訴訟達成和解，激勵台積電今日股價跳空開出，盤中一度來到298.5元；由於第四季營運動能強勁並上調資本支出，美國存託憑證（ADR）收盤來到51.31美元，再創歷史新高。
台積電與格芯專利訴訟劃下休止符，對於企業營運有正面加分幫助，台積電將全力衝刺5、3奈米先進製程技術研發，在法說會宣布全年資本支出由110億美元上調為140億至150億美元後，市場傳出目前進入風險試產階段的5奈米製程良率已達50%，月產能上看8萬片規模，且預期2020年蘋果A14處理器將優先採用5奈米製程，昔日7奈米成功商業模式將複製於5奈米，且學習曲線更較7奈米縮短。
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台積電預估第四季營收在102億美元至103億美元，再次刷新歷史新高紀錄，毛利率在48%至50%，毛利率重回五成水準，營益率預估在37%至39%，在5G、HPC強勁需求帶動下，法人預期這股強勁營運動能氣勢可望延續至明年第一季。
法人指出，5G需求強勁帶動資本支出上修，主要用於7奈米與5奈米製程，預期7、6、5奈米製程吃緊情形可能延續至2020年，收發器、射頻與電源管理元件等5G相關需求挹注，其16、12奈米及8吋傳統製程的產能利用率也維持高檔，預期2020年台積電毛利率將持續上揚，獲利能力依舊穩健。
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