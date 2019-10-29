iPhone 11銷售佳 鴻海股價盤中完成填息

2019-10-29 11:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ／即時報導



蘋果 iPhone 11 銷量優於預期，主要代工廠鴻海受惠，看好第三季財報表現，加上第四季歐美聖誕銷售旺季加持，外資近期持續加碼、連買11天，推升鴻海今（29）日最高來到81.4元，一度完成填息，總計花了64個交易日。圖為iPhone11開賣情形。記者林澔一／攝影 分享 facebook

蘋果 iPhone 11 銷量優於預期，主要代工廠鴻海（2317）受惠，看好第三季財報表現，加上第四季歐美聖誕銷售旺季加持，外資近期持續加碼、連買11天，推升鴻海今（29）日最高來到81.4元，一度完成填息，總計花了64個交易日。

鴻海今年7月25日除息，除息參考價為77.3元，除息前股價為81.3元，今日鴻海在外資持續買超力道下，早盤股價最高來到81.4元，順利完成填息。

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值得留意的是，儘管鴻海近3年都順利完成填息，但進行時間有拉長趨勢，2017年鴻海除息4.5元花了7天填息，2018年除息2元花了10天，今年除息4元則花了近64天。

外資近期積極回補蘋概股，鴻海、和碩（4938）兩大組裝廠都為主要標的。以鴻海來說，自10月14日後一路加碼，截至昨（28）日為止連續買超11日、張數達21.74 萬張，推升股價穩步上揚，重新站回80元大關。

鴻海9月營收5,877.9億，績創同期新高，月增47%，年增0.49%；合計第3季營收1兆3,845億元，創同期新高；累計今年前9月營收3兆6,014.9億元，年增3.3%。

受惠於iPhone11系列新機拉貨，鴻海9月營收表現亮眼，交出月增、年增雙率雙增的成績，9月營收及第3季營收雙雙創下歷史同期新高；以鴻海三大產品9月單月出貨來看，消費性電子產品出貨最強、其次是運算產品、通訊產品居第三；若是跟去年同期比較，以通訊產品表現最佳，其次是運算產品，消費性產品居第三。

展望第四季，隨著iPhone 11熱賣，歐美聖誕銷售旺季將至，鴻海旺季效應可望延續到11月。法人預估，鴻海全年營運高峰將落在第四季。

美系外資先前出示報告，點名看好鴻海明後年iPhone組裝事業、網通、雲端事業復甦，帶動公司整體利潤回升，將評等自「落後大盤」上調為 「買進」，目標價從70元大幅調升至94元。