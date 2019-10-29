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台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

國巨領頭 被動元件不看淡

2019-10-29 09:54經濟日報 記者呂安涔／即時報導

被動元件大廠國巨（2327）近期股價表現亮眼，近5營業日外資法人買超約3000張，使大漲後的國巨站穩年線，頗有挑戰今年高點386.5元的態勢。

受到整體被動元件谷底回溫、庫存恢復正常水位、產品售價跌幅收斂、5G需求大增等利多加持，被動元件類股終於一甩頹勢明顯反彈，領頭羊國巨10月以來漲幅近3成，被視為多方指標，相較於內資法人保守心態，外資對國巨目標價相對樂觀許多，摩根大通甚至上看370元，距離現價仍有接近20%的空間。

國巨被動元件外資
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