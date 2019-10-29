印尼鎳出口禁令提前生效 不鏽鋼股開盤齊漲
2019-10-29 09:47
經濟日報 記者戴慧瑀
／即時報導
印尼昨（28）日晚間突然宣布鎳礦出口禁令生效，足足提前了兩年，不鏽鋼市場提前變天。消息一出，倫敦LME鎳價盤中大漲，盤中最高上漲逾1.3%，每公噸一度站上1.7萬美元。
受此消息激勵，彰源（2030）、新鋼(2032)、允強(2034)、運錩（2069）、大成鋼(2027)等不鏽鋼族群股價上揚，今開盤齊漲，大成鋼、彰源漲幅逾1%，新鋼、允強、運錩近1%。
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印尼投資委員會主席Bahlil Lahadalia昨日投下震撼彈，宣布鎳礦出口禁令提前實施，並立即生效。外界解讀此舉是是為了扶持本地產業，以及促進國內投資。Bahlil Lahadalia表示，原本要出口的鎳礦，將會由本地煉鋼廠以國際價格購入。
7月初，印尼宣布2022年將停止鎳礦出口，市場更傳出計畫提前至11月實施，引發LME鎳價飆漲近40%，9月初每公噸一度衝破1.8萬美元創新高。後來證實無此事，鎳價短暫小幅回檔，回落到每公噸1.6萬元左右，如今印尼提前實施禁令，LME鎳價28日再度上漲，盤中上漲1.3％。
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