台積電與格芯和解 股價衝到297.5元挑戰新高

2019-10-29 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台積電(2330)和格芯宣布，撤銷雙方之間及與其客戶相關的所有法律訴訟，兩家公司已就其現有及未來10年將申請的半導體技術專利達成全球專利交互授權協議；台積電與格芯達成和解，今(29)日股價以297元開高，一度衝達297.5元，戰先前的盤中新高298元。

台積電表示，隨著台積公司和格芯持續大幅投資半導體研究與開發，兩家公司已就其現有及未來10年將申請之半導體技術專利達成全球專利交互授權協議；這項協議將確保台積公司及格芯的營運不受限制，雙方客戶並可持續獲得兩家公司各自完整的技術及服務。

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格芯執行長Thomas Caulfield表示，「很高興能夠很快地和台積電達成協議，此項協議認可了雙方智慧財產的實力，使兩家公司能夠聚焦於創新，並為雙方各自的全球客戶提供更好的服務。同時，該協議也確保了格芯持續成長的能力，對於身為全球經濟核心的半導體業而言，也有利整個產業的成功發展」。

台積電副總經理暨法務長方淑華表示，「半導體產業的競爭一直以來都相當激烈，驅使業者追求技術創新，以豐富全球數百萬人的生活。台積公司已投入數百億美元資金進行技術創新，以達今日的領導地位。此項協議是相當樂見的正面發展，使我們持續致力於滿足客戶的技術需求，維持創新活力，並使整個半導體產業更加蓬勃昌盛」。

台股今日再向上攻高，早盤以11,347.39點開高，一度拉升至11,370.2點，持續刷新波段高點，台積電也是開高走高，以297元開出，一度拉升至297.5元，盤中漲幅0.84%。