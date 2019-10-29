美中協議進度超前 多頭續挺台股早盤再創高

2019-10-29 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



美國總統川普表示美中協議進度超前，並可望提前簽署，帶動昨夜道瓊收高132點，標普、費半均創歷史高，在市場樂觀氛圍延續下，激勵台股今日以11347.39點開出，在權值股的領軍下，指數持續向上挺進，早盤以11370.20點再創高。

昨日美股開高走高，由於美國總統川普表示，美中協議進度超前並可望提前簽屬，而且美國貿易代表署公告將延長豁免340億美元關稅品項，激勵股市全面走揚；加上企業財報表現良好，科技股表現強勢，帶動標普500、費半指數均創歷史新高。終場四大指數全數收漲，道瓊工業指數上漲132.66點或0.49%，收在27090點；標普500指數上漲16.86點或0.55%，收在3039.42 點；Nasdaq指數上漲82.86點或1.00%，收在8325.98點；費半指數上漲28.89點或1.75%，收在1677.56點。

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在台股籌碼面部分，昨日三大法人合計買超80.6億元。其中外資買超69.3億元，投信賣超3.8億元，自營商買超15億元。資券變化方面，融資增2.54億元，融資餘額為1409億元，融券減0.9萬張，融券餘額為81.6萬張。外資台指期部位，多單加碼2604口，淨多單部位57905口。

統一投顧指出，美股標普及費半指數持續創下新高；且美中貿易談判順利，可望提前簽署協議；加上美國第三季財報優於預期，本周APPLE及美國重量級財報周可望傳出佳音，對後市展望樂觀。考量台灣經濟前景展望佳，且市場資金寬鬆，皆有利行情推升；加上台股技術面呈現多頭格局，外資偏多操作，台股仍有高點可期。建議持續偏多操作，聚焦前景較佳之類股，如 5G 概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群。