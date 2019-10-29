吳佩奇：多方掌控 買權多頭價差因應
2019-10-29 08:46
經濟日報 記者廖賢龍
／台北即時報導
美科技股財報表現優異，美中貿易談判樂觀氣氛持續，Fed10月降息機率上升，在新台幣續強與外資持續湧入之下，台股上周不畏獲利了結賣壓，持續以驚驚漲的方式創下新高。
即便9月台灣外銷訂單年減率仍將近5%，台經院對國人未來半年投資股票時機的調查結果亦來到61.6新低；但代表整體市場多空態度的選擇權未平倉P/C值回升至160%、外資在選擇權留倉金額的多空比亦來到1.77的水位，顯示目前籌碼仍相對穩定。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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值得注意的是，選擇權買權最大未平倉序列未因指數創高而往上移動，多空雙方在五日均線附近互不相讓之下，以及蘋果公布財報與Fed利率會議前夕操作難度恐將加大。
不過，盤勢仍在多方掌控的情形下，交易人可考慮採買權多頭價差（買低履約價買權並賣高履約價買權）策略，除了可順勢操作外，亦可節省權利金支出。
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