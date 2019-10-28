台股多頭延續 法人：三大類股可關注

2019-10-28 18:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



台股今(28)日開高震盪整理，終場收在11,315.02點，上漲18.9點，成交量1,126.21億元，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股多頭格局延續，分析盤面結構，電子股為主要貢獻者，其中又以半導體、5G概念及蘋概股為領漲主力；安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，受惠貿易戰帶來的供應鏈轉移，半導體業持續看好，5G相關及運動休閒及受惠於中國廠商供應鏈去美化的相關類股也可關注。

廖哲宏表示，在美中貿易趨緩、轉單效益持續發酵的狀況下，台股在25日早盤創下29年來新高，後雖因高檔壓力略微拉回，周線仍連續兩周收紅，多頭格局延續；分析盤面結構，電子股為主要貢獻者，其中又以半導體、5G概念及蘋概股為領漲主力，此外在重要企業資本支出提升、明年總體展望逐漸轉好的預期下，也為台股近日表現帶來有效支撐。

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在題材方面，鍾安綾表示，受惠於貿易戰帶來的供應鏈轉移，半導體業持續看好，5G相關及運動休閒及受惠於中國廠商供應鏈去美化的相關類股也可關注，消息面則可關注留意10月底Fed的FOMC會議，及持續進行的美國重要企業財報公布等訊息。