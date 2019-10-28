穩懋後市展望佳 股價強漲

2019-10-28 18:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ／即時報導



砷化鎵大廠穩懋（3105）受惠5G商機，不繳上季財報繳出亮眼成績單，國內外多家法人也同步按讚，並紛紛調高評等；穩懋指出，目前公司正全力擴充產能，迎接明年5G市場需求，對後市展望持樂觀態度。

穩懋受惠上季財報亮眼以及後市展望樂觀，今（28）日股價強漲28.5元，收343.5元，成交量放大至2.4萬張；籌碼面部分，土洋法人也同步站在買方，外資買超1,484張，投信買超447張，自營商買超70張，總計三大法人買超2,001張。

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穩懋先前已召開法說會，除公告上季每股純益3.9元，創歷史新高外，更重要的是對未來營運充滿信心。法人指出，穩懋第3季財報優於市場預期，本季度手機拉貨動能持續挹注，並將季增5%，加上5G佔比日益提升，全年營運看旺。

穩懋預期今年資本支出將與2018年接近，新增月產能預計明年第2季開始貢獻，估計產能將從3.6萬片擴大到4.1萬片，主要是鎖定5G市場需求，未來也不排除持續擴產。

此外，受惠去美化轉單，穩懋今年成長性優於產業平均，法人預期此趨勢將持續延續至2020至2021年。至於手機PA中，5G佔比目前已超過10%以上，將為中長期穩定成長動能，而Infrastructure客戶分佈廣泛，單一客戶比重不大，需求成長強。

其中，在PA部分，高通自行設計PA使穩懋的有限產能更趨滿載。日前高通已對外宣布斥資31億美元收購新加坡 RF360 Holdings 的剩餘股權，藉此達成射頻前端（RFFE）元件完全內部開發，市場預估高通將開始放大在穩懋投片量，預估2020年可佔穩懋整體營收比重5至10%。

展望未來，穩懋指出，今年以來，基礎建設需求維持高檔水準，不論年對年或季對季，都是兩位數以上的成長，而明年來自5G應用擴大，需求會比今年更好，對明年樂觀看待，因此啟動下一波產能擴產計畫。