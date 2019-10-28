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台股高檔狹幅整理收漲18.9點 三大法人買超80.64億

2019-10-28 14:58經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

台股今（28）日開高狹幅整理，盤中一度小幅翻黑，終場則以11,315.02點作收，上漲18.9點，成交量1,126.21億元；三大法人買超80.64億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超69.4億元，投信賣超3.83億元，自營商買超（合計）15.07億元，其中自營商（自行買賣）買超0.78億元，自營商（避險）買超14.28億元。

台股今日以11,321.99點紅盤開出，早盤一度拉升到11,341.03點，台積電在ADR衝新高的帶動下，股價守在紅盤之上，成為多頭指標，另外，法說會報佳音的穩懋也是上漲攻勢，比特幣概念股也展現強勢，大盤指數雖一度小翻黑，終場仍以上漲作收，漲幅0.17%，收復11,300點，以11,315.02點作收。

台股示意圖。報系資料照
台股示意圖。報系資料照
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