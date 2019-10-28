平均每位股民大賺47.4萬！台股現在還能搶進嗎？

2019-10-28 14:43 聯合新聞網 文章提供／遠見



10月24日收盤，台股創29年新高。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台股創29年新高，10月24日收盤創下1萬1320點新高！當天，台股市值也衝上34.27兆元，成交量達1288億元，讓投資人樂翻天。但隔天（25日），台股並未繼續延續氣勢、反而開高走低，收盤小跌24點，難道攻頂行情只是曇花一現？

今年以來，台股在驚驚漲的行情中，大幅成長逾18％，在全球股市中算是前段班。展望來年，雖然全球景氣烏雲密布、前景充滿變數，但台灣投資人的信心卻隨著台股走勢、同步創高，象徵散戶信心指標的「證券劃撥餘額」在近日飆破2兆元大關、達到2兆337億元，又是一個歷史新高。

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若以台股1046萬的開戶數來估算，以本月24日新高市值34兆2754億元來說，較去年12月28收盤的市值29兆3184億元，多出4兆9570億元，等於每位投資人大約賺到47.4萬元。但這只是平均值，沒賺到的人一定很多，許多人不禁想問：現在還能進場嗎？該如何布局？

三大原因推高台股行情

「有三大原因推高這波台股行情！分別是資金寬鬆、貿易戰暫歇與企業獲利攀高！」兆豐國際投顧董事長李秀利分析，7月底美國聯準會降息後，引發全球央行降息潮，台股因此炒起一波資金行情。

後來貿易戰暫歇，加上近來第三季財報陸續公布，美國企業獲利大部分優於預期，讓蘋果（Apple）坐上市值王寶座，也推高美國科技大咖「尖牙股」股價，使得與美股高度連動的台股水漲船高。

除外力加持，殖利率逾4.5％的台股也很有底氣。一年半以來，中美貿易戰燒不停，但台商卻受惠於轉單效應，政府也大力歡迎台商回台投資，可望帶動實體經濟，主計總處預估今年經濟成長率可達2.46％、站上四小龍之首。

上述原因都讓外資對台灣按讚，光上週外資買超就達415.71億元，而散戶在8、9月看著外資訊號持續進攻，下一個挑戰關卡將是台股的歷史高點、79年2月12日創下的1萬2682點。

「要挑戰歷史高點，得要天時地利人和！」李秀利指出，接下來可檢視幾個指標，首先是11月16日的APEC「川習會」是否達成中美貿易的階段性協議？再者，12月是美國消費旺季，觀察買氣動能是否進一步推高GDP，而外資若在聖誕節假期之前沒有撤出台股，也會是指標性利多。第三，政治地緣風險不來攪局，例如表定在10月31日脫歐的英國，現在正由首相強森主導國會改選，之前他提出的脫歐協議又被國會否決，已被迫向歐盟提出延遲脫歐申請。這齣戲的劇情怎麼走，也會影響歐洲乃至全球的總經走勢。

李秀利評估，台股這波行情不會曇花一現，若能攻破歷史高點1萬2682點，時間點應該會落在明年上半年。這期間，也會有投資獲利了結的賣壓，波動度不會小，但若上述利多前提都能成立，不至於動搖多頭信心。

「與其冒進，不如做好功課再出手！」她建議，投資人當然可以參與這波攻頂行情，但不要投機，挑選的標的應該有基本面支撐，也可以中長線布局潛力產業，例如5G、AI、物聯網、新規格的消費電子產品等科技類股就是好題材；而在貿易戰中左右逢源、可以同時攻進中美兩大供應鏈的個股，也有基本盤。但別忘了，一旦投資，就要定期檢視財報，看看個股績效是否如預期，以此控管投資下檔風險。

（作者／林讓均 本文出自2019.10.28《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）