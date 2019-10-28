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台股量縮整理 小漲18點收11,315

2019-10-28 13:55經濟日報 記者高瑜君／即時報導

台股今（28）日在平盤之上震盪整理，終場小漲18.9點，收在11,315.02點，成交量1,126.21億元，主要受到本月來累積漲幅不小，上檔有壓，以及本周有多項重大訊息待公布，市場較為觀望；題材百花齊放，也帶動個股表現不凡。

亞股方面，恆生、深証漲幅超過1%，上証、韓股、日股漲幅在0.3~0.7%間。

今日盤面上有砷化鎵、零組件兩大族群受注目，穩懋（3105）受惠法說會釋出正向訊息刺激，股價創歷史新高，收343.5元，也帶動全新、聯亞、IET-KY等漲幅超過4%。

法人認為，此族群受惠5G題材商機，長線看好，建議操作上可以分批偏多布局。

零組件族群則擁多項題材，包含Intel強勁財報且展望正向，加上缺貨問題改善、比特幣價格回升、挖礦需求、習近平讚賞區塊鏈應用，帶動相關族群走揚，其中板卡股撼訊，映泰、青雲等亮燈漲停。

法人建議，操作上不要追高，可待修正後再進場布局。

國泰證期處經理蔡明翰表示，台股漲多量縮整理，加上本周有Fed利率會議、Google、AMD、蘋果等美股重量級科技財報公布、台廠法說會等，重大訊息即將出爐，使市場氣氛轉為觀望。

目前來看，整體是偏正面看待，且新台幣仍維持強勢，顯示資金行情未結束，有利於台股表現。

台股今（28）日在平盤之上震盪整理，終場小漲18.9點，收在11,315.02點...
台股今（28）日在平盤之上震盪整理，終場小漲18.9點，收在11,315.02點，成交量1,126.21億元。聯合報系資料照
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台股財報法說會
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