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精材8、9月自結數亮眼 股價漲逾5%攻波段新高

2019-10-28 11:59經濟日報 記者張瑞益／即時報導

封測廠精材（3374）近日公布9月自結數，其中，9月稅後純益1.08億元，較去年同期大幅成長1.12倍，業績表現亮眼，今（28）日盤中股價大漲逾5%，股價盤中高點一度來到62.3元，再創下本波段股價新高。

精材因股票近期多次達公布注意交易資訊標準，公司依規定公布相關財報，今年9月自結稅後純益1.08億元，累計8月及9月的稅後純益為2.69億元，分別年增達1.12倍、1.47倍，精材業績表現相當亮眼，因此，市場法人預期，精材第3季單季獲利可望同步改寫新高。

精材9月合併營收5.39億元，月減10.09％、年減6.98％，仍創同期次高，但單月稅後純益達1.08億元，雖較上月減少32.9％、仍仍較去年大幅長達1.12倍，單月每股稅後純益為0.4元，低於8月0.59元、遠優於去年同期0.19元。

合計精材8月及9月合併營收11.4億元，雖較去年同期11.44億元微減0.43％，但累計該二個月的稅後純益則高達2.69億元，則較去年同期1.09億元大幅成長高達1.47倍，該二個月的每股稅後純益為0.99元，遠優於去年同期0.4元。

精材今年第3季業績成長力道擴大，主要是受到3D感測零組件封裝需求轉強，帶動該公司出貨增加，此外，該公司也配合車用影像感測器封裝需求穩健成長，雖然目前該公司僅公布8月及9月獲利。

市場法人多認為，在加計7月獲利之後，該公司第3季可望具亮麗表現，且由於蘋果iPhone 11銷售狀況優於預期，第4季營運展望可望維持高檔水準。

精材董事長暨總經理陳家湘 記者鐘惠玲／攝影
精材董事長暨總經理陳家湘 記者鐘惠玲／攝影
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