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題材百花齊放 比特幣概念股攻漲停

2019-10-28 11:53經濟日報 記者林婉琪／即時報導

中國國家主席習近平日前在「中共中央政治局第十八次集體學習」聲稱，將加大投入區塊鏈力度，激勵台系相關概念股如映泰（2399）、撼訊、青雲今（28）日亮燈漲停，比特幣概念股成為市場交投亮點。

根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣最近一周從7,400美元低點強力反彈，最高曾漲破1萬美元之上，來到10,312美元，儘管近期上漲力道已見緩和，但截至今天早上9點30分，比特幣最高仍達9902.1美元，帶動台股的比特幣概念股漲勢未歇。

板卡廠映泰開高衝上11.9元漲停鎖死，委買高掛1500張以上，麗臺也在盤中亮燈漲停，技術面拉出一根跳空長紅K，憾訊及青雲衝上漲停價72.2元及34.7元。其他站在多方的比特幣概念股還有：微星、技嘉、承啟、華擎、信驊，漲幅都在1%以上。

國泰證期顧問出經理蔡明翰認為，推升這波台股比特幣概念股強漲的原因眾多，包括英特爾缺貨改善，挖礦需求回升，但主要原因仍是習近平對外暗示，將加快區塊鏈發展計畫。

蔡明翰也說，雖然比特幣族群有低基期、籌碼乾淨等優勢，但短線大漲只是消息面利多，因此在操作上，他也建議不宜過度追高，等激情過後再進場布局

另外，有市場分析師認為，若比特幣持續上漲，挖礦誘因會大幅提升，屆時會推升礦卡需求，台系相關供應鏈可望受惠，但仍須留意，需求是否只是曇花一現，可能對供應鏈需求有限。

比特幣概念股台股
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