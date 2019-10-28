題材百花齊放 比特幣概念股攻漲停

2019-10-28 11:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ／即時報導



中國國家主席習近平日前在「中共中央政治局第十八次集體學習」聲稱，將加大投入區塊鏈力度，激勵台系相關概念股如映泰（2399）、撼訊、青雲今（28）日亮燈漲停，比特幣概念股成為市場交投亮點。

根據加密貨幣網站CoinDesk報價，比特幣最近一周從7,400美元低點強力反彈，最高曾漲破1萬美元之上，來到10,312美元，儘管近期上漲力道已見緩和，但截至今天早上9點30分，比特幣最高仍達9902.1美元，帶動台股的比特幣概念股漲勢未歇。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

板卡廠映泰開高衝上11.9元漲停鎖死，委買高掛1500張以上，麗臺也在盤中亮燈漲停，技術面拉出一根跳空長紅K，憾訊及青雲衝上漲停價72.2元及34.7元。其他站在多方的比特幣概念股還有：微星、技嘉、承啟、華擎、信驊，漲幅都在1%以上。

國泰證期顧問出經理蔡明翰認為，推升這波台股比特幣概念股強漲的原因眾多，包括英特爾缺貨改善，挖礦需求回升，但主要原因仍是習近平對外暗示，將加快區塊鏈發展計畫。

蔡明翰也說，雖然比特幣族群有低基期、籌碼乾淨等優勢，但短線大漲只是消息面利多，因此在操作上，他也建議不宜過度追高，等激情過後再進場布局

另外，有市場分析師認為，若比特幣持續上漲，挖礦誘因會大幅提升，屆時會推升礦卡需求，台系相關供應鏈可望受惠，但仍須留意，需求是否只是曇花一現，可能對供應鏈需求有限。