多家外資調高穩懋評等 目標價喊345~390元

2019-10-28 11:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／即時報導



穩懋（3105）第3季包括營收、毛利率、稅後純益、每股稅後純益（EPS）都創單季歷史新高，預估第4季營收將再創新高，多家外資在法說會後調高投資評等到買進或優於大盤表現，目標價也同步調高，介於345~390元，今（28）日股價跳空開高，一度衝達342.5元，創下掛牌以來新高價。

穩懋第3季營收64.04億元，季增44%，年增58%，創單季新高；營業毛利率42.1%，季增8.1個百分點，為單季新高，淨利率31.4%，季稱10.8個百分點，為歷史次高；稅後純益16.37億元，季增112%，年增135%，每股純益3.9元，累計今年前三季稅後純益31.74億元，每股純益6.18元。

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穩懋預估，第4季營收季增5~7% （mid-single digit），毛利率約與上季相當；多家外資在穩懋法說會後出具最新報告，調高評等及目標價；歐系外資將評等由原先的中立調高至優於大盤表現，目標價由265元調高至390元，歐系外資表示，穩懋第3季每股純益優於預期，第4季展望也優於預期。

歐系外資指出，在較佳的毛利率考量下，調高今年至後年每股盈餘預估，幅度21~22%，同時調高評等至優於大盤表現，目標價由265元調高至390元。

日系外資重申買進評等，目標價由330元調高至365元，日系外資表示，第3季表現優，第4季展望不弱，調高今年及明年每股盈餘預估，幅度32%及18%。

另外，美系外資重申加碼評等，目標價由309元調高至355元；另一美系外資也重申加碼評等，目標價由310元調高至345元。

穩懋第4季營收可望再創高，外資喊買及調高目標價，今日早盤以330元開高，一度拉升到342.5元，寫下掛牌來新高價，盤中漲幅6.19%。