創意盤中股價 一度上漲逾3%

2019-10-28 11:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



創意電子（3443）股價近一季自200元整數關卡起漲，股價走勢呈現緩步回升，近二個多月以來，該股在技術面明顯走出谷底，股價在重回季線關卡之後，法人買盤也重新歸隊，前波股價高點來到295元，近一周呈現漲多之後回檔，今（28）日盤中一度上漲逾3%，股價高點來到286.5元，後市短線股價可能呈現拉回休息再重新攀升走勢並挑戰前波高點。

創意在高階製程的接單方面，7奈米等先進製程的訂單，先前因認列時點延後，使得今年以來營運衰退，不過，在旺季效應帶動下，預期本季業績將有望止跌回升。

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對於後市，市場法人仍看好，該公司在台積電集團的加持下，中長線營運仍續看好，展望下季在固態硬碟（SSD）等量產業務放量，加上開始認列NRE案件收入，營運成長力道將轉強。