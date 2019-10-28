穩懋Q4營收估季增5% 股價漲至340元高點

2019-10-28 10:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 呂安涔 ／即時報導



砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）周五召開第3季度法說會，因客戶需求熱絡，公司營收、毛利率、每股稅後純益（EPS）同步創下歷史新高，單季獲利高達3.9元，展望第4季，公司預估營收將季增5%左右，而毛利率在稼動率維持高檔下應可維持第3季度的高點。

穩懋對明年狀況也非常樂觀，新增5,000片產能將於明年第2季投產，法人紛紛上調穩懋獲利以及目標價，多家外資目標價比該公司歷史高點340元還多，今（28）日開盤後直接挑戰340元高點，直接打臉上周五市場亂傳的10月嫁動率不足六成的謠言。