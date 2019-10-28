親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

穩懋Q4營收估季增5% 股價漲至340元高點

2019-10-28 10:58經濟日報 記者呂安涔／即時報導

砷化鎵晶圓代工大廠穩懋（3105）周五召開第3季度法說會，因客戶需求熱絡，公司營收、毛利率、每股稅後純益（EPS）同步創下歷史新高，單季獲利高達3.9元，展望第4季，公司預估營收將季增5%左右，而毛利率在稼動率維持高檔下應可維持第3季度的高點。

穩懋對明年狀況也非常樂觀，新增5,000片產能將於明年第2季投產，法人紛紛上調穩懋獲利以及目標價，多家外資目標價比該公司歷史高點340元還多，今（28）日開盤後直接挑戰340元高點，直接打臉上周五市場亂傳的10月嫁動率不足六成的謠言。

穩懋毛利率
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台股多頭續攻 開盤上漲25.87點

2019-10-28 09:15

台股軋空行情 有影

2019-10-27 23:37

外資本月買超 挑戰千億

2019-10-27 23:21

雙11概念／國泰金 有看頭

2019-10-27 23:00

雙11概念／玉山金、第一金 法人挺

2019-10-27 23:00

雙11概念／嘉里大榮、宅配通 夠利

2019-10-27 23:00

雙11概念／網家、富邦媒 營運升溫

2019-10-27 23:00

雙11概念股 迎消費熱潮

2019-10-27 23:00

就市論勢／蘋果鏈 有機會補漲

2019-10-27 21:59

梁彥平專欄／財報亮眼股 躍大盤重心

2019-10-27 21:57

一周盤前股市解析／5G、手機鏈 可低接

2019-10-27 21:57

高訂單能見度族群 聚焦

2019-10-27 21:57

技術指標／台股多情可續 防價量背離

2019-10-27 13:01

台股續探高 首盯蘋果財報

2019-10-27 13:01

全球低率環境 台股股息殖利率逾4%超吸金

2019-10-27 09:25

就市論勢／蘋概、傳產 前景亮眼

2019-10-25 23:36

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

三檔金融股 法人按讚

2019-10-27 21:57

鴻海今年EPS 有望站穩8元

2019-10-27 23:37

台股軋空行情 有影

2019-10-27 23:37

雙11概念股 迎消費熱潮

2019-10-27 23:00

雙11概念／國泰金 有看頭

2019-10-27 23:00

精測後市旺 法人目標價喊上1,090元

2019-10-27 23:05

美股助攻台指期多情可續 台積電本周再向300元叩關

2019-10-27 12:20

雙11概念／玉山金、第一金 法人挺

2019-10-27 23:00

盟立揪伴 搶機器人商機

2019-10-27 21:56

台股續探高 首盯蘋果財報

2019-10-27 13:01

一周盤前股市解析／5G、手機鏈 可低接

2019-10-27 21:57

佳世達旗下 拍檔業績動能強

2019-10-27 22:05

高訂單能見度族群 聚焦

2019-10-27 21:57

長華加碼台虹 持股逾3.6％

2019-10-27 21:59

技術指標／台股多情可續 防價量背離

2019-10-27 13:01

乙盛前三季EPS 估逾2元

2019-10-27 22:00

榮成、永豐餘 喜迎旺季

2019-10-27 22:00

外資本月買超 挑戰千億

2019-10-27 23:21

宏碁小金雞安碁資訊 30日上櫃掛牌

2019-10-27 19:19

櫃買家族 將添三新兵

2019-10-27 22:05

由田、群翊 樂觀明年

2019-10-27 21:59

致新、訊芯 認購放閃

2019-10-27 22:08

雙11概念／嘉里大榮、宅配通 夠利

2019-10-27 23:00

就市論勢／蘋果鏈 有機會補漲

2019-10-27 21:59

第一類接觸／橘子多路進擊 營運衝高

2019-10-27 22:03

近三成上櫃公司 配息逾2元

2019-10-27 22:05

權證教戰／指數型權證仍扮押寶利器

2019-10-27 13:01

華邦電 上季EPS 0.15元

2019-10-27 21:56

梁彥平專欄／財報亮眼股 躍大盤重心

2019-10-27 21:57

法人：系統性風險降 台股可偏多視之

2019-10-27 20:51

大量推新品 有利接單

2019-10-27 21:55

全民權證／台表科 二檔聚光

2019-10-27 22:10

安碁將轉上櫃 股價周漲50％

2019-10-27 21:58

雙11概念／網家、富邦媒 營運升溫

2019-10-27 23:00

法人觀點／橘子評價遭低估 逢回買

2019-10-27 22:02

最牛一輪／M31氣盛 元大93拉風

2019-10-28 01:29

瑞基檢測試劑 出貨穩

2019-10-27 22:05

比特幣漲勢再起 概念股映泰、撼訊漲停領軍

2019-10-28 10:36

立積下半年FEM拉貨動能強勁 早盤股價漲逾3%

2019-10-28 09:56

美股收高 台股有望續創波段新高

2019-10-28 08:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top