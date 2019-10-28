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台股多頭續攻 開盤上漲25.87點

2019-10-28 09:15經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股25日開低走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（28）日上漲25.87點開出，指數為11,321.99點，台積電（2330）等蘋概三王引領多頭續攻，早盤還有穩懋、光環、杰力等走揚。

受惠Intel發布強勁財報，而且美國商務部公告美中即將完成第一階段協議內容，激勵市場情緒高漲，科技股FAANG與半導體族群均表現強勢，其中蘋果股價再創歷史新高，帶動標普500距離新高點位僅一步之遙。

美股終場道瓊工業指數上漲152.53點，或0.56%，收在26,958點；標普500指數上漲12.26點，或0.40%，收在3,022.55點；那斯達克指數上漲57.32點，或0.70%，收在8,243.11點；費半指數上漲33.16點，或2.05%，收在1,648.67 點，創歷史新高。

上周五台股多頭氣盛，盤中指數再度創下29年新高。考量本周美國重量級財報周可望傳出佳音，持續挹注上漲動能；台灣經濟前景展望佳，且市場資金寬鬆，皆有利行情推升；加上台股技術面呈現多頭格局，外資偏多操作，台股仍有高點可期。

法人建議，持續偏多操作，聚焦前景較佳之類股，如5G概念股、PCB、網通與IC測試及汽車零組件等族群。

美股25日開低走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（28）日上漲25.87點開...
美股25日開低走高，四大指數收盤全數上漲，激勵台股今（28）日上漲25.87點開出，指數為11,321.99點。聯合報系資料照
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