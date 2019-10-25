四檔IC設計 法人看漲
5G新科技爆發，加上大陸半導體國產化，IC設計股挾題材、基本、籌碼「三面」優勢，頻頻擄獲買盤目光，其中M31（6643）、矽創、立積、神盾四大夯股近期不約而同獲法人喊出新高目標價，潛在漲幅10%〜40%不等，值得關注。
IC設計股表現躍進，繼龍頭聯發科、高價股王矽力和股后信驊前波獲外資上修目標價，最新轉向二線高價IC設計股頻頻上修，本土大型投顧等，針對M31、矽創、立積及神盾分別上調到430元、215元、330元和400元目標價，都喊出市場最高預測。
M31昨（25）日受利多激勵，飆漲5.3%尤其剽悍；先前法人對M31今、明年每股純益（EPS）預估多在11元、14元，不過在M31業績優於預期下，法人財測上修到11元及16元。
本土大型投顧表示，M31第3季受惠先進製程IP進入認列，累計營收達2.8億元，較第2季跳增49%，預估單季獲利挑戰1億至1.2億元，將比上季成長1.2倍。
由於第4季M31還有五個子案認列，2020年先進製程IP受陸系和非美系客戶積極下單，業績力道可望延續。以法人中性預估，本季台灣、大陸和美國五個子案全數認列，營收約比去年同期增加20%；明年也有20%增長潛力。
矽創DDI搶進中國ETC顯示器市場，加上子公司昇佳感測產品出貨，第3季合併營收年增45%；投信9月以來持股激增3,200張達9,580張。
投顧調查，矽創DDI同步打入智慧音箱、POS機和穿戴式裝置，與手機DDI交替出貨，淡旺季不明顯，且手機全螢幕滲透，但目前仍只有AMS可提供屏下和窄縫P sensor，使昇佳訂單不斷增加，為矽創基本面進一步向上動能。
立積挾5G暨Wifi 6題材，到昨日止年漲幅高達四倍，本土大型投顧認為，歐美電信商Wifi 5的2.4GHz Wifi FEM市占提升、陸廠擴大採購手機Wifi FEM、中國消費網通品牌拉貨、Cable Switch搶市占、以及大陸政府推動手機搭載FM晶片等五大利多加持，立積明年EPS有望挑戰16元。
本土大型投顧則分析，技術面上，神盾逐步站穩300元，來自市場逐步認同5G、ToF、大螢幕辨識需求增加等，趨勢加持可望帶動神盾2019-2021年EPS繳出50%的複合成長率。
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