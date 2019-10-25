第一金砍美債ETF管理費 創業界第二低

2019-10-25 19:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



第一金投信今年4月加入債券ETF發行，據傳為推動規模成長，該投信下調旗下美債、產業債ETF費率。根據第一金投信公告，其獲主管機關核准第一金美債20+（00833B）、第一金金融債10+、以及第一金科技債10+之管理費率為0.1%、0.2%和0.2%，其中，美債費率降到0.1%、為業界第二低。

目前國內債券ETF多考量投資誘因，將管理費率設為多個級距，如第一檔美債ETF-元大美債20年，設定第一個級距是30億元以下、年收0.5%管理費，其次規模30億到200億元收0.2%，最低是300億元以上收0.13%。不過其後有投信為了搶市大降第一個級距，使主管機關祭出規範要求首個級距費率最低不得低於0.1%。

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第一金投信公告旗下債券ETF管理費率的首個級距下調，美債一口氣降到0.1%，直接觸及主管機關最低門檻的0.1%，透露該投信亟欲推動產品的想法。

在第一金投信調整到0.1%的費率後，也成為所有債券ETF第二低的費率，僅次於中信美國公債20年、首個級距是500億元以下，每年僅收0.08%管理費。

第一金投信對此表示，費率調降主要是因應客戶需求，並依規定公告修改信託契約；同業則解讀，下調費率可能與基金規模較小有關，多數會希望降價來刺激買氣。

統計到9月底，第一金美債、金融債和科技債三檔ETF的最新規模，分別為0.2億元、11.8億元及0.3億元。