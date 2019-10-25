外資本周買超415.71億 金融股、銅板股受青睞

2019-10-25 18:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股周線連二紅，站穩在萬一大關之上，今(25)日收在11,296.12點，本周指數上漲115.9點，周漲幅1.04%，統計外資本周合計買超415.71億元，買超逾萬張的個股達22家，買超鴻海(2317)11萬4,047張最多，且有8家金融股進榜，除了包括台積電在內的8家公司股價較高外，多數為50元以下個股。

台股今日開高走低，盤中一度衝高至11,347.18點，再創波段新高，但終場則是收跌24.02點，三大法人買超34.97億元，其中外資買超32.96億元，投信賣超0.63億元，自營商買超（合計）2.64億元；外資連續10個交易日買超。

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統計本周三大法人合計買超412.69億元，外資本周合計買超415.71億元，在買超個股部分，本周外資買超逾萬張的公司包括鴻海、中信金、新光金、台積電、緯創、光寶科、兆豐金、中鋼、華南金、力成、欣興、台表科、台泥、群創、日月光投控、和碩、晶電、上海商銀、玉山金、彰銀、南亞、台新金。

以本周外資買超逾萬張個股來看，本周股價漲幅最高個股為台表科，周漲幅達31.17%；其次是晶電，周漲幅16.33%；力成周漲幅9.61%；緯創、欣興、鴻海周漲幅逾4%。

群益葛萊美基金經理人蔡彥正表示，近期台股表現強勢，加權指數處在所有均線之上，下方之5日、10日、20日等短天期均線呈多頭排列，技術面來看維持多頭格局。

後市來看，在全球主要央行採行寬鬆貨幣政策、資金行情延續，及產業基本面仍持穩之下，對於台股後市仍不看淡，惟短期仍須留意美中後續談判進展，因此投資操作上建議仍以選股為主。

在投資布局方面，隨著大型電子產業龍頭紛紛釋出產業復甦訊息下，電子股仍將扮演台股主軸，可留意今、明年具題材性、成長性的產業，包括半導體、5G建設、資料中心、手機新規格等等，此外，華為轉單效益持續，相關IC設計也可望受惠，表現可留意。