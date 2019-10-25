「第一飆股」太強！法說會包下證交所最大場地

2019-10-25 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／即時報導



證交所規範上市公司應定期於境內自辦或參與法說會，最新公告，11月起立積（4968）、卜蜂等27家上市公司將借證交所場地辦法說會，值得注意是，該27家公司中，僅立積於證交所九樓大會議廳開會，由於今年立積大漲、翻漲幅度達四倍，也令市場熱議立積法說會是否已經「爆滿」。

市場人士熱議，立積今年是台股第一大飆股，此次被安排法說會打頭陣，不僅讓證交所「很風光」，還訂下九樓會議大廳開會，場內至少可容納200-300人，有別於其他26家公司僅借101大樓一樓資訊展示中心開會，十足展現最強飆股的大排場。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

證交所最新統計，11月有27家公司假證交所場地辦法說會，除了立積11月1日打頭陣，還有潤弘、達麗、喬福、味王、百容、達邁、鉅祥、卜蜂、力山、台橡、華上、美隆電、華夏、力銘、盛達、年興、中電、欣欣大眾、厚生、和成、利華、建通、迎廣、柏騰、鳳凰和歐格電子等26家公司。

當中，最受矚目無疑是5G暨Wifi 6概念股的立積，今年漲幅（不含權息）高達416%，從50元飆上255元，整整在股價前多一個「2」，加上此次立積所借場地又為證交所大會議廳，格外吸引關注。