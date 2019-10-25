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「第一飆股」太強！法說會包下證交所最大場地

2019-10-25 17:54經濟日報 記者趙于萱／即時報導

證交所規範上市公司應定期於境內自辦或參與法說會，最新公告，11月起立積（4968）、卜蜂等27家上市公司將借證交所場地辦法說會，值得注意是，該27家公司中，僅立積於證交所九樓大會議廳開會，由於今年立積大漲、翻漲幅度達四倍，也令市場熱議立積法說會是否已經「爆滿」。

市場人士熱議，立積今年是台股第一大飆股，此次被安排法說會打頭陣，不僅讓證交所「很風光」，還訂下九樓會議大廳開會，場內至少可容納200-300人，有別於其他26家公司僅借101大樓一樓資訊展示中心開會，十足展現最強飆股的大排場。

證交所最新統計，11月有27家公司假證交所場地辦法說會，除了立積11月1日打頭陣，還有潤弘、達麗、喬福、味王、百容、達邁、鉅祥、卜蜂、力山、台橡、華上、美隆電、華夏、力銘、盛達、年興、中電、欣欣大眾、厚生、和成、利華、建通、迎廣、柏騰、鳳凰和歐格電子等26家公司。

當中，最受矚目無疑是5G暨Wifi 6概念股的立積，今年漲幅（不含權息）高達416%，從50元飆上255元，整整在股價前多一個「2」，加上此次立積所借場地又為證交所大會議廳，格外吸引關注。

如與今年第二大飆股的建榮比、漲幅319%，更加凸顯立積漲勢之「猛」。其它將在11月開法說會、今年表現也不俗的公司，還包括柏騰、卜蜂等。

立積今年是台股第一飆股。圖／　券商軟體
立積今年是台股第一飆股。圖／　券商軟體
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立積證交所法說會
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