中裕TMB-607愛滋病新藥 擬終止研發計畫
2019-10-25 16:17
經濟日報 記者何秀玲
／即時報導
中裕（4147）今（25）日公告，基於公司整體經營策略性考量，擬終止TMB-607愛滋病蛋白鋂抑制劑（PI）新藥研發計畫。
中裕表示，由於TMB-607是公司研發產品中唯一小分子化學新藥，若持續發展TMB-607需要持續投入不同資源進行各項開發工作，且距新藥上市仍有一定之不確定性；因此基於公司整體經營策略之考量，董事會決議擬終止TMB-607新藥研發計畫，但仍保留本公司自行研發出之長效奈米針劑劑型專利開發技術。
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中裕表示，公司於100年3月8日自加拿大Ambrilia Biopharma Inc.授權技轉愛滋病蛋白鋂抑制劑新藥，定名代號為TMB-607。經過臨床前研發，已成功開發出長效奈米針劑劑型，並完成專利申請。
該計畫於2016年4月28日經美國FDA核准IND申請，同年12月13日正式與美國費城天普大學（Temple University）合作開始進行臨床一期試驗，迄今已完成試驗結果，部分均屬正常，亦無安全上之疑慮。
惟108年度該計畫合作之天普大學醫師Jacobson發生異動，本計畫執行必須另尋執行地點或重新考量是否繼續執行。
中裕也指出，今年10月2日自美國國家衛生研究院（NIH）協議技轉一項愛滋病新藥最新專利抗體技術 VRC07-523LS，預計將結合現有公司研發中項目TMB-bispecific，搭配成全抗體的長效型注射療法，故公司將全力聚焦於愛滋病生物製劑新藥之研發計畫，對公司無重大財務、業務影響。
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