定存股，不再只有中鋼、中華電信...股市大咖：也可考慮這些藍籌股

2019-10-25 15:59 商業周刊 老馬／商業.com專欄作家



台積電。路透 分享 facebook

摘要 1.近年大眾所認知的傳統定存概念股，如中華電信、中鋼...等標的，其實類似的投資邏輯正在改變，像是高股息ETF、台積電、統一超商等，可能也是投資族可考量的標的。

前陣子利用假日帶小孩搭高鐵至台中市區，短暫飯店旅遊。下榻酒店距烏日站車程約15分鐘，算是相當便捷，使用了25行政樓層的下午茶，俯瞰七期的高樓景觀，煞是有國外的樣貌。

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傍晚去旁邊的秋紅谷公園，週邊的豪宅外觀設計，看起來很美，我們去打聽一下市場行情價，有一棟最頂級的43樓目前價格是70至89萬／坪，相較台北市區而言，的確是有天壤之別。

只不過，投資客集中在北部，中部地區皆是大坪數，自住或儲蓄者偏多，以此時的低利環境，市場資金充裕，但是交易量已經萎縮許多，主因在於前幾年的推案量供過於求，迄今仍無法消化殆盡。我認為大方向上，台灣少子化及老年化人口是不能改變的事實，所以整體的房地產業發展，還是比較受限，因為只有剛性需求部分成長是有限的。

至於現階段的投資環境，雖然始終都有多空紛擾的消息在干擾，不過由於smart資金非常靈活，股市和債市有時候會呈現蹺蹺板，其他避險需求的工具也就隨之降溫。

如果是長期投資者，我還是大膽建議隨時隨地都可以進場，只是要做好風控及分批進場的作法，尤其是像定期定額的基金投資，是不受行情高低起伏的傻瓜投資方式。

另外，以前大家都認定的定存概念股，這幾年內涵皆有改變了，不再是中鋼，中華電信、三商銀這樣的老面孔，我覺得像是高股息ETF、台積電、統一超商、統一食品、寶雅、台化、和泰車、晶華酒店卻是可以留意的藍籌公司。

近期大概是月底FED可能會再降息一次，而美國企業財報周科技股開始要登場了，以及英國脫歐的確定性與否，上述變數成為關鍵，至於行情是審慎樂觀看待，尚未過份激情瘋狂，所以仍可以偏多操作，但是急漲可以慢慢減碼。

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