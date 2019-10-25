信邦前三季每股賺6.22元 歷史新高

2019-10-25 15:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



信邦（3023）今（25）日公布今年前三季財報，合併營收138.73億元，較去年同期成長17.37%；合併毛利率25.64%，較去年同期增加0.76個百分點；合併營業淨利15.90億元，較去年同期成長28.47%；稅後純益14.25億元，較去年同期成長20.20%，每股稅後純益（EPS）6.22元，2019前三季稅後純益及每股稅後純益，是該公司成立以來之歷史高點。

信邦第3季合併營收50.33億元，較第2季成長4.19%，較去年同期成長14.58%。

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合併毛利率25.52%，較第2季減少0.18個百分點，較去年同期增加0.58個百分點；合併營業淨利5.72億元，較第2季減少1.75%，較去年同期成長3.98%。

信邦第3季稅後純益5.51億元，較第2季成長8.03%，較去年同期成長14.67%；每股稅後純益2.38元，同創該公司成立以來之歷史高點。

信邦指出，2019第3季合併營業淨利，較第2季減少1.75%，是第3季合併營業費用較第2季成長8.06%，營業費用增加的原因有一、年度薪資調整；二、中國工廠直接出口美國關稅成本的增加。

受惠於設計及工程服務收入較第2季增加4,000萬元、人民幣貶值產生匯兌收益較第2季增加1,000萬元，合併營業外利益增加數，大於合併營業淨利減少的金額，稅後純益仍較第2季成長8.03%，再次改寫單季歷史高點紀錄。

信邦前三季合併營收，較去年同期成長17.37%，因毛利率較去年同期增加0.76個百分點，及合併營業費用僅較去年同期成長15.47%，其增幅低於營收的成長幅度，合併營業淨利較去年同期成長28.47%。

信邦前三季合併營業外利益雖貢獻2.8億元，但仍較去年同期減少1.45%，由於營運的增長、毛利率的提升及費用的管控，稅後純益較去年同期成長20.20%，再次改寫前三季歷史高點之紀錄。

信邦2019年度的營運表現，不僅營收改寫歷史高點的紀錄，淨利也同樣改寫歷史高點紀錄。