台股收跌24.02點周線連二紅 三大法人買超34.97億元
2019-10-25 15:09
經濟日報 記者楊伶雯
／即時報導
台股今（25）日開高走低，盤中一度衝高至11,347.18點，再創波段新高，但逢高獲利了結賣壓出籠壓抑漲勢，鴻海（2317）、大立光、聯發科收黑，權值股走弱拖累大盤翻黑，終場以11,296.12點作收，下跌24.02點，成交量1,288.33億元；三大法人買超34.97億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超32.96億元，投信賣超0.63億元，自營商買超（合計）2.64億元，其中自營商（自行買賣）賣超1.91億元，自營商（避險）買超4.55億元。
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台股今日以11,336.64點開高，早盤一度再創波段高，但是電子三王中，僅台積電收紅，以293.5元作收，上漲0.5元，由於權值股漲多休息，大盤指數翻黑，一度下滑至11,281.37點，終場收11,296.12點，跌幅0.21%；本周指數上漲115.9點，周漲幅1.04%，周線連二紅。
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