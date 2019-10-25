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穩懋開法說會 第3季EPS 3.9元

2019-10-25 14:37經濟日報 記者劉芳妙／即時報導

砷化鎵大廠穩懋（3105）今（25）日召開法說會，公布上季財報，第3季營收64.04億元，季增44%，年增58%，為單季新高；上季營業毛利率42.1%，季增8.1個百分點，為單季新高，主要受惠產能利用率提升，淨利率31.4%，季稱10.8個百分點，為歷史次高。

第3季稅後淨利16.37億元，季增112%，年增135%，每股純益（EPS）3.9元，累計今年前三季稅後純益31.74億元，每股純益6.18元。

穩懋表示，本季營收預估較上一季季增5~7% （mid-single digit），毛利率約與上季相當。

穩懋
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