親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

艷麗紫海膽暴增！食物不夠吃 搞到自己進入休眠狀態

全台103溫泉店家補助泡湯 申請訣竅懶人包來了

權值股漲多拉回休息 台股下跌24點收11,296

2019-10-25 13:46經濟日報 記者葉子菁／即時報導

台股失守11,300關卡，以11,296.12點作收，下跌24.02點。圖／聯合...
台股失守11,300關卡，以11,296.12點作收，下跌24.02點。圖／聯合報系資料照片
分享

美股漲多跌少，半導體強彈，費半指數大漲2.4%，帶動台股今（25）日以高點開出後，多頭一度上攻至11,347.18點，指數再創新高，惟盤中部分獲利了結賣壓出籠 ，鴻海（2317）等強勢權值股漲多拉回休息，使得指數翻黑走跌，儘管尾盤有買盤大舉進場，不過終場仍失守11,300關卡，以11,296.12點作收，下跌24.02點、跌幅0.21%，成交量1,288.33億元，周線部分仍呈現連二紅。

美股震盪走升，雖然德州儀器前日公布財報不佳，不過科林研發、萬機科技設備廠財報則接力救援，提振市場投資信心，加上微軟業績表現良好，引領科技股FAANG全數走揚，標普500小幅收高，終場四大指數漲多跌少。

今日亞洲主要股市表現多為疲弱，韓股開高後走勢上下震盪，日、台股開高震盪翻黑小跌，港股開低走低表現最為弱勢，陸股則開低震盪翻紅。

觀察台股台灣50成分股盤中表現，電子股部分，台股三王漲多休息，台積電開高後持穩，小漲近0.2%，鴻海開小高後翻黑小跌0.5%，大立光開低走跌逾1.5%，其餘如南亞科、可成則走揚逾1%，台達電、聯發科、研華、和碩、國巨、日月光投控等則呈現小漲格局。

金融族群則多疲弱，盤中幾乎呈現小跌態勢；傳產族群部分，僅高鐵走揚近0.5%。

其餘盤面上焦點族群，在5G測試訂單題材發酵下，帶動IC測試板廠雍智今日盤中續漲逾6%，股價持續創下掛牌以來新高，精測也有逾2%的漲幅。

受惠超微、英特爾新平台加持，MOSFET拉貨量增，杰力、尼克森營運轉旺，今日股價也持續走揚逾2%等。

台股財報
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

雙11快到了 這些族群要留意

2019-10-25 13:07

就用ETF賺透透！ 搶短 套利 存股技巧大公開

2019-10-25 11:27

誠美材喪失昆山奇美控制權 逆勢大漲逼近漲停

2019-10-25 10:37

蘋果＋股神的啟示 價值股2020投資新王道

2019-10-25 11:24

反托拉斯案遭判賠54億 廣明將上訴

2019-10-25 14:41

南韓放棄開發中國家地位 投信：台股短期利多

2019-10-25 13:07

金融股進可攻退可守 法人建議兩招布局

2019-10-25 12:42

誠美材放棄昆山奇美卻大漲？法人這麼看

2019-10-25 11:47

台股加權股價指數漲多回檔 櫃買指數補漲創高

2019-10-25 11:17

美股漲多跌少 台股開盤漲16.50點創高後翻黑走跌

2019-10-25 09:29

量增價揚股 盤面焦點

2019-10-25 00:37

蘋果新AirPods傳月底推出 藍牙耳機鏈短多點火

2019-10-25 00:37

熱錢持續流入！外資連九買 敲進830億元

2019-10-25 00:37

熱錢發威、散戶加碼 台股資金行情燒

2019-10-24 23:46

台股看回不回 留意七警訊

2019-10-24 23:46

散戶賺飽飽 2兆銀彈瞄準股市

2019-10-24 23:43

台積電訂單爆滿 概念股領軍上攻

2019-10-24 23:41

國泰證數位轉型 創新升級

2019-10-24 23:39

就市論勢／消費、手機概念 帶勁

2019-10-24 23:35

外資買超147.75億 最愛這十檔

2019-10-24 18:12

股息殖利率高 最大吸引力

2019-10-24 15:50

台股跨過前高 還能買股票嗎？

2019-10-24 15:18

台股續創29年新高 大立光領軍

2019-10-24 14:43

國際原油登波段高 ETF爆量揚

2019-10-24 14:35

特斯拉Q3報喜 貿聯大漲

2019-10-24 14:35

特斯拉Q3財報逆襲 概念股狂歡

2019-10-24 14:35

旺宏法說 聚焦Q3毛利、明年動力

2019-10-24 14:35

台股拉尾盤收11320.14點 再創29年新高

2019-10-24 14:35

台股拉尾盤上漲80點收11,320點 再創29年新高

2019-10-24 13:52

內資抬頭價值股出列 資產浪潮再次來襲

2019-10-24 13:50

產業龍頭股效應 外溢明顯

2019-10-24 13:19

台股新萬一時代 台積電供應鏈雨露均霑

2019-10-24 12:50

謝金河：台火熱脹冷縮效應

2019-10-24 12:21

特斯拉Q3意外獲利盤後股價飆漲 台廠概念股同慶

2019-10-24 10:04

游庭皓：小資族想靠存股翻身？ 沒有你想的那麼簡單

2019-10-24 09:52

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

六交易日漲35.8% 聯光通25日起預收款券

2019-10-24 20:31

外資買超147.75億 最愛這十檔

2019-10-24 18:12

台股看回不回 留意七警訊

2019-10-24 23:46

藍牙耳機鏈 短多點火

2019-10-24 19:36

蘋果新AirPods傳月底推出 藍牙耳機鏈短多點火

2019-10-25 00:37

熱錢發威、散戶加碼 台股資金行情燒

2019-10-24 23:46

旺宏 Q3純益大增七倍

2019-10-24 23:33

台積電訂單爆滿 概念股領軍上攻

2019-10-24 23:41

瑞儀Q3犀利 三個新高

2019-10-24 23:33

散戶賺飽飽 2兆銀彈瞄準股市

2019-10-24 23:43

熱錢持續流入！外資連九買 敲進830億元

2019-10-25 00:37

陸廠增產OLED 雙虎備戰

2019-10-24 23:33

隆達攻新技術 獲利看增

2019-10-24 23:33

晶心科 今年估績增六成

2019-10-24 23:33

神盾指紋辨識產品 陸廠青睞

2019-10-24 23:37

量增價揚股 盤面焦點

2019-10-25 00:37

誠美材喪失昆山奇美控制權 逆勢大漲逼近漲停

2019-10-25 10:37

金融股進可攻退可守 法人建議兩招布局

2019-10-25 12:42

台股再創高收漲80.47點 三大法人買超163.23億

2019-10-24 15:09

旺宏Q3毛利率30% 每股賺1.01元

2019-10-24 15:34

雙11快到了 這些族群要留意

2019-10-25 13:07

南韓放棄開發中國家地位 投信：台股短期利多

2019-10-25 13:07

中鋼 上月稅前盈餘9億

2019-10-24 23:33

美股漲多跌少 台股開盤漲16.50點創高後翻黑走跌

2019-10-25 09:29

敦南股臨會通過成達爾子公司 董座宋恭源：最好的安排

2019-10-25 10:53

誠美材放棄昆山奇美卻大漲？法人這麼看

2019-10-25 11:47

國泰證數位轉型 創新升級

2019-10-24 23:39

泰碩 9月每股賺0.36元

2019-10-24 23:33

長榮航3億擴廠 強攻航太

2019-10-24 23:33

欣陸 明年台中推案130億

2019-10-24 23:33

外資回頭轉買 神達早盤爆量大漲

2019-10-25 10:33

權值股漲多拉回休息 台股下跌24點收11,296

2019-10-25 13:46

獲利表現靚 安碁自結9月EPS 1.02元、年增233.3%

2019-10-24 20:49

東元旗下 摩斯南部拓點

2019-10-24 23:33

旺宏Q3稅後純益季增六倍 毛利率站回30%每股賺1.01元

2019-10-25 11:45

台指期 避險情緒收斂

2019-10-25 03:11

英特爾財報傳喜訊上調全年財測 供應鏈拉貨動能重啟

2019-10-25 11:02

台灣之星 推數位匯流套餐

2019-10-24 23:33

旺宏看好明年19奈米SLC NAND貢獻 醫療是未來布局重點

2019-10-25 12:16

處份東京業外收益進帳 藍天8月稅後純益大增

2019-10-24 18:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top