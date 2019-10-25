權值股漲多拉回休息 台股下跌24點收11,296
2019-10-25 13:46
經濟日報 記者葉子菁
／即時報導
美股漲多跌少，半導體強彈，費半指數大漲2.4%，帶動台股今（25）日以高點開出後，多頭一度上攻至11,347.18點，指數再創新高，惟盤中部分獲利了結賣壓出籠 ，鴻海（2317）等強勢權值股漲多拉回休息，使得指數翻黑走跌，儘管尾盤有買盤大舉進場，不過終場仍失守11,300關卡，以11,296.12點作收，下跌24.02點、跌幅0.21%，成交量1,288.33億元，周線部分仍呈現連二紅。
美股震盪走升，雖然德州儀器前日公布財報不佳，不過科林研發、萬機科技設備廠財報則接力救援，提振市場投資信心，加上微軟業績表現良好，引領科技股FAANG全數走揚，標普500小幅收高，終場四大指數漲多跌少。
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今日亞洲主要股市表現多為疲弱，韓股開高後走勢上下震盪，日、台股開高震盪翻黑小跌，港股開低走低表現最為弱勢，陸股則開低震盪翻紅。
觀察台股台灣50成分股盤中表現，電子股部分，台股三王漲多休息，台積電開高後持穩，小漲近0.2%，鴻海開小高後翻黑小跌0.5%，大立光開低走跌逾1.5%，其餘如南亞科、可成則走揚逾1%，台達電、聯發科、研華、和碩、國巨、日月光投控等則呈現小漲格局。
金融族群則多疲弱，盤中幾乎呈現小跌態勢；傳產族群部分，僅高鐵走揚近0.5%。
其餘盤面上焦點族群，在5G測試訂單題材發酵下，帶動IC測試板廠雍智今日盤中續漲逾6%，股價持續創下掛牌以來新高，精測也有逾2%的漲幅。
受惠超微、英特爾新平台加持，MOSFET拉貨量增，杰力、尼克森營運轉旺，今日股價也持續走揚逾2%等。
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