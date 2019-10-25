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中華車加碼快充站建置達118站 股價給力

2019-10-25 13:20經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

中華車（2204）電動車布局再加碼，eMOVING iE 125推出後以超越125c.c後，為滿足更多區域充電的期待，於今年底前加緊腳步拓展快充站建置達118站，讓iE 125車主將電動機車的充電便利性和生活緊密結合，今（25）日中華車股價也出現人氣，來到42.3元，漲幅近1%。

中華車是國內發展二輪快速充電的業者之一，日前的eMOVING iE 125挑戰普通重型電動機車性，市場上獲好評，電動車市場已經成為國內的消費者買車的新趨勢，國內的上市、櫃汽車業者很積極布局電動機車市場商機，中華車今年也推出eMOVING iE 125搶占市場商機，現在還積極擴建充電設備，增加消費者的換購電動車意願。

依目前使用數據統計顯示，三個月以來使用次數已超過3,000次以上，使用「超級充電站」完成充電後車主在1分鐘內會將愛車騎走，而「快速充電站」也在10分鐘內取車，顯示車主均非常具有公德心。

以生活飲食相關充電地點如肯德基與家樂福站點為例，目前也已有三至四成的使用率，騎士會在充電時間內進行購物、用餐或者休息等行為，顯示越來越多人能接受充電生活圈的概念，並透過充電服務創造店家的附加價值，共創商機、節能、便利的三贏局面。

中華eMOVING在充電站佈建與站點選擇策略方向正確，能將民眾的生活與行動作有效結合，然而基於市場對於完成充電卻霸占車位狀況有所疑慮，中華eMOVING特別對此開發預防機制，當完成充電後若於一定時間內未取車將酌收費用，因此完全不用擔心占位的狀況發生。這也是中華eMOVING將依此基準持續在未來推展建站計畫。

中華車電動機車電動車
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