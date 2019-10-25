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王金平告別立院演說：太陽花不流血落幕 無愧於天地

金融股進可攻退可守 法人建議兩招布局

2019-10-25 12:42經濟日報 記者高瑜君／即時報導

近期三大法人積極卡位金融股，昨（24）日三大法人買超前10名中有6檔都是金融股，其中，中信金居上市櫃買超冠軍，達1.6萬張。法人分析，主要因金融股有低檔、穩健、漲幅相對落後以及選舉行情支撐，操作上可分短線、長期進行布局。

根據CMoney，截至昨日，近10日三大法人買超破萬張的金融股有9檔，其中，新光金、中信金、上海商銀、華南金破兩萬張；而新光金、上海商銀、富邦金、群益證漲幅超過2%。

日盛投顧總經理鍾國忠分析，金融股受資金青睞主要原因有三：第一、隨指數來到高檔，外資操作也轉向穩健策略，加上金融股的漲幅以及起漲時間點較落後，具有低檔的優勢，投資相對風險較低。

第二、此波許多電子股已累積不小的漲幅，外資再加碼意願相對不強，加上12月15日美中關稅加徵問題尚未有解，對電子股也有隱藏風險。

第三、選舉進入到計時階段，看好相對政策護盤力道、機會都較大，在剩下二至三個月的時間內，選舉行情有機會發酵；若無，金融股也具有穩健的優勢，因此，此際為進可攻退可守的標的。

在操作上，鍾國忠指出，短線市場關注本月底Fed是否降息，不過中期來看，仍是在明顯的降息趨勢中，金融股在利差縮減、房貸利率到歷史最低水準之下，建議投資人聚焦高股息殖利率的標的。

短線來看，美股、亞股漲多，加上第3季現金股利收入，建議可以布局波動度較高的壽險相關標的；長線來看，建議轉向穩定度較高的企金，做為長期配置標的。

金融股上海商銀中信金新光金富邦金
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