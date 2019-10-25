旺宏看好明年19奈米SLC NAND貢獻 醫療是未來布局重點

2019-10-25 12:16 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ／即時報導



記憶體大廠旺宏（2337）第3季業績較上季大幅成長，旺宏董事長吳敏求並表示，看好明年該公司在19 奈米的 SLC NAND Flash出貨展望，且醫療領域將是未來營運布局重點。

旺宏的19奈米SLC NAND Flash已在今年第3季末正式量產，目前月產能1.2萬片，第一批產品已供貨美國機上盒大客戶，先前公司高層也指出，雖然甫開始出貨，目前該客戶出貨量並不小，吳敏求並表示，目前19奈米 SLC NAND 出貨順利，且客戶反應很好，試樣訂單量也很多，吳敏求強調，對明年旺宏的19奈米出貨非常有信心。

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對於明年展望，吳敏求表示，受到美中貿易戰等不確定性因素影響，對明年展望難以預估，但相信旺宏的19奈米 SLC NAND Flash，明年將對市場帶來一定的影響力，對營運會有相當大的貢獻，短期應用主要為機上盒等消費性市場，之後可望推展至車用資訊娛樂系統等不同領域。

此外，吳敏求也表示，未來一至二年，隨著醫療相關需求從系統化走向個人化，看好醫療領域將是旺宏成長幅度較大的市場，旺宏 NOR Flash 持續佈局高密度、高品質的醫療相關市場，且目前進展順利，由於醫療相關產品，銷售前須經過美國 FDA 認證，還需時間醞釀，預期近一、二年的努力，明年將會逐步開花結果，除醫療外，在物聯網領域也有很大的成長空間與潛力。