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誠美材放棄昆山奇美卻大漲？法人這麼看

2019-10-25 11:47經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

誠美材（4960）24日發布重大訊息，宣布放棄參與中國大陸昆山奇美增資案，將引進策略投資人弘灣資本或其控制之公司，誠美材因持股比例下滑，將喪失對昆山奇美實質控制權；昆山奇美2.5米幅寬新產線，被視為誠美材重要資產，不過，誠美材今（25）日恢復交易，盤中卻湧進追價買盤，帶動股價強漲，最高一度漲至8.77元，直逼漲停。

事實上，市場早有預期誠美材可能失去昆山奇美控制權，且對誠美材不貿然投資，持正面看法。

法人表示，第3季開始偏光片供需已不如上半年吃緊，面板廠陸續開始減產，不利於上游材料端，昆山奇美長期來看不錯，但短期是否能順利開出是一大問題，認列折舊也會對誠美材帶來龐大財務壓力，誠美材毅然放手，財務風險降低很多；今日走勢，比較像是利空出盡。

弘灣加入後，改變昆山奇美股權結構。誠美材持股從49.5%降至33.47%，仍為最大單一法人股東；其次為中國大陸亭林智能製造產業投資合夥企業持股32.45%；任遠持股比例由原先2.5%，增加至8.23%；弘灣取得昆山奇美25.85%股權。

誠美材表示，弘灣資本資金最快11月底到位，之後將改選昆山奇美董監事。

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