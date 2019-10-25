誠美材喪失昆山奇美控制權 逆勢大漲逼近漲停

2019-10-25 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ／即時報導



誠美材發言人陳文進（左）及代理發言人盛海天昨宣布昆山奇美引進策略投資人。記者蔡銘仁／攝影 分享 facebook

誠美材（4960）昨（24）日發布重大訊息，宣布放棄參與中國大陸昆山奇美增資案，持股比例從原先49.5%降至33.47%，仍為最大單一法人股東，但喪失實質控制權。誠美材今（25）日恢復交易，早盤市場靜悄悄，盤中突現追價買盤積極挹注，帶動股價逆勢大漲，最高一度漲至8.77元，直逼漲停，收復5日線、10日線及月線。

誠美材發言人陳文進表示，誠美材放棄參與增資案原因有二，其一因公司仍處債務協商階段，此次投資金額較大，站在風險考量及公司治理上來看，不宜再繼續加碼；其二考量弘灣資本擁有在地資源，可望幫助昆山奇美繼續往下一個階段推進。昆山奇美二號線、全球最大2.5米新產線，目前已進入試產、送樣階段。

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昆山奇美增資案，將由策略投資人弘灣資本或其控制之公司，以及浙江任遠進出口有限公司參與；弘灣出資人民幣8億元（約1.14億美金），任遠出資人民幣2億元（約2,850萬美金），昆山奇美共計可獲得人民幣10億元資金（約1.425億美金）。誠美材表示，資金主要用於2.5米新產線資本支出，以及支付日東電工授權金。

弘灣加入後，誠美材持股33.47%，為昆山奇美最大單一法人股東；其次為中國大陸亭林智能製造產業投資合夥企業持股32.45%；任遠持股比例由原先2.5%，增加至8.23%；弘灣取得昆山奇美25.85%股權。待弘灣資金到位，昆山奇美將改選董監事。