美股漲多跌少 台股開盤漲16.50點創高後翻黑走跌

2019-10-25 09:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉子菁 ／即時報導



美股漲多跌少，半導體強彈，費半指數大漲2.4%，推升台股今（25）日開盤上漲16.50點，以11,336.64點開出後，多頭一度上攻至11,347.18點，指數再創新高，惟盤中部分獲利了結賣壓出籠 ，使得指數翻黑走跌。

美股震盪走升，雖然德州儀器前日公布財報不佳，不過科林研發與萬機科技設備廠財報則接力救援，提振市場投資信心；加上微軟業績表現良好，引領科技股FAANG全數走揚，標普500小幅收高，連兩日上漲。

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終場美股四大指數漲多跌少，道瓊工業指數下跌28.42點或0.10%，收在26,805點；標普500指數上漲5.76點或0.19%，收在3,010.29點；那斯達克指數上漲66點或0.81%，收在8,185.79 點；費半指數上漲38.93點或2.46%，收在1,615.50點。

觀察昨日台股籌碼面部分，三大法人合計買超163.56億元。其中外資買超147.72億元，投信買超1.82億元，自營商買超13.98億元。

資券變化方面，融資增2.05億元，融資餘額為1,407.32億元，融劵增1.67萬張，融券餘額為82.54萬張；外資台指期部位，多單加碼 2,929口，淨多單部位57,600口。借券賣出金額為21.31億元。

統一投顧表示，昨日台股指數延續多頭氣勢，類股健康輪動，終場再創29年以來新高。

考量美國企業獲利展望樂觀，台灣經濟前景上調，且市場資金寬鬆，有利行情推升；加上台股技術面呈現多頭格局，外資偏多操作，整體台股盤堅向上趨勢不變。

操作上，建議加碼前景較佳之類股，如 5G 概念股、PCB、網通、IC 測試及汽車零組件等族群。