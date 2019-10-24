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六交易日漲35.8% 聯光通25日起預收款券

2019-10-24 20:31經濟日報 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心指出，聯合光纖通信股份有限公司（4903）股票因連續三個營業日達櫃買中心公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點第四條第一項第一款，經櫃買中心公布注意交易資訊，爰自25日起10個營業日，改以人工管制之撮合終端機執行撮合作業，約每五分鐘撮合一次。

聯光通近六個交易日股價飆漲35.8%，18、21、22日連續三個交易日更是拉出三根漲停。

證券商於投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達10交易單位或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。暫停融資券交易，但信用交易了結或違約專戶委託買賣該有價證券時，不在此限。

櫃買中心光纖證券商
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