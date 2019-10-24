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藍牙耳機鏈 短多點火

2019-10-24 19:36經濟日報 記者盧宏奇／台北即時報導

非電子權值股轉強力挺，台股昨（24）日收11,320點，續創逾29年來新高，由於蘋果新一代AirPods傳10月底推出，短多卡位康控-KY（4943）等真無線藍牙耳機（TWS）概念股，股價普遍收高。

台積電、鴻海漲多後陷入整理，但基期相對偏低的股王大立光、台塑四寶、大型金控等權值股接棒演出，推升台股昨日再創29年多來高點，終場漲80點，收11,320點，成交值1,433億元。

盤面維持中小型題材股輪動格局，昨日強勢族群除休息一段時間的高價股外，還有特斯拉概念股、台積電概念股、蘋果供應鏈，以及功率放大器（PA）、Mini LED、TWS相關族群；傳產中則以營建資產股表現相對亮眼。

近日傳出新款AirPods可能會在10月底的蘋果新品發表會上亮相，不僅功能升級、主打降噪，定價更達8,000元，激勵整理已久的新日興、康控-KY等相關供應鏈先行走強，並帶動鈺太、瑞昱等TWS概念股重啟漲勢。

根據統計，目前蘋果AirPods占有率達50%至55%，法人預估2019年出貨量將由去年的3,000萬組，成長至5,000萬至5,500萬組，新一代AirPods推出後，將可帶動2020年出貨擴增至7,000萬至8,000萬組。

法人認為，本周K線可望繼前一周長紅突破大區間整理後，再出現中紅K或長紅K，依歷史經驗，後續中長多格局可期，由於現階段盤勢偏多方氛圍，短多選股可綜合考量營運、獲利等基本面，輔以題材利多或技術面整理後轉強標的。

蘋果供應鏈概念股
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