外資買超147.75億 最愛這十檔

2019-10-24 18:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ／台北即時報導



台股持續刷新波段高點，三大法人買超163.23億元，其中外資狂敲，合計買超147.75億元。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台股持續刷新波段高點，三大法人買超163.23億元，其中外資狂敲，合計買超147.75億元，已連續9個交易日買超台股，成為推升台股站穩萬一關卡上的重要動能，統計今日外資買超前十大中，金融股就進榜6檔，加上鴻海(2317)及台積電等，主要鎖定權值股買進。

台股今日開高震盪收最高，股王大立光領軍收漲，台積電、鴻海回到平盤，大盤指數終場以11,320.14點作收，上漲80.47點，成交量1,409.22億元；三大法人買超163.23億元，外資及陸資（不含外資自營商）買超147.75億元，投信買超1.49億元，自營商買超（合計）13.98億元。

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外資持續買超，已連續買超9個交易日，今日買超前十大主要仍是權值股及金融股，買超冠軍為元大S&P原油正2，買超12萬5,382張，其次是鴻海，買超15,453張、中信金居買超第三大、其後依序是開發金、新光金、玉山金、台積電、兆豐金、台表科、華南金等，有6檔金融股最多，3檔電子股。

鴻海股價持續往填息邁進，股價站穩80元之上，主要動能來自外資，今日外資持續第9個交易日買超鴻海，但自營商則是賣超2,435張，合計三大法人買超13,018張，外資連9買，合計買超19萬8,220張，股價以80.5元作收。

台積電也獲外資連續買超5個交易日，今日外資買超7,189張，投信賣超194張，自營商賣超77張，合計三大法人買超6,918張，股價收在293元平盤。

群益長安基金經理人王耀龍表示，在各國央行態度偏鴿之下，現階段股市資金動能無虞，不過短期來看，仍須留近期美國科技股第3季財報公布狀況，及美中貿易談判的後續進展，包括日前尚未達成共識的議題，及11月APEC會議美中雙方領導人會晤的情況，因此在不確定性仍存的情況下，料台股仍將維持區間波動。

王耀龍指出，操作上建議仍以選股為主，產業方面，科技股仍為布局主軸，建議可朝具有新產品、新應用、規格提升等亮點之產業進行布局，包括AI、高速傳輸、散熱、5G、光學鏡頭、資料中心等仍可持續留意。